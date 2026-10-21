Un estudio asocia la contaminación atmosférica a niveles más elevados de glucemia

El equipo del IGTP a cargo del estudio. - IGTP

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio europeo con participación de GCAT, grupo de estudio del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) de Badalona (Barcelona), ha identificado asociaciones entre la contaminación atmosférica, la variabilidad de la temperatura y los niveles de glucemia en personas sin diabetes.

El análisis, publicado en la revista 'Environment International', se ha centrado en personas sin diabetes, con el objetivo de estudiar la relación entre las exposiciones a la contaminación y los niveles de glucemia antes de la aparición de la enfermedad, informa el IGTP en un comunicado de este miércoles.

En concreto, ha analizado datos de 21.259 participantes de 9 cohortes europeas, de las cuales 5.464 provienen de GCAT.

RESULTADOS

Los resultados muestran que una mayor exposición a la contaminación atmosférica, especialmente a partículas PM10, y un aumento tanto de la temperatura como de su variabilidad, se asocian con niveles más elevados de hemoglobina glicada (HbA1c), un indicador de la glucemia media durante los últimos 3 meses.

El análisis identifica interacciones entre estas exposiciones, lo que "refuerza la importancia de estudiar conjuntamente los diferentes factores ambientales", si bien no halla asociaciones consistentes con la presencia de espacios verdes.

MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE

Los autores estiman que una mejora de la calidad del aire podría asociarse con una reducción de los niveles de HbA1c, mientras que determinados cambios de temperatura relacionados con el cambio climático podrían tener el efecto contrario.

Estas dos exposiciones no son independientes, y se ha observado que la mejora de la calidad del aire gana importancia en un contexto de cambio climático: una misma reducción de la contaminación atmosférica produce efectos más beneficiosos sobre los niveles de glucemia en el escenario de temperaturas más cálidas.

MECANISMOS IMPLICADOS

Sobre los posibles mecanismos implicados, los autores señalan que la inflamación y la resistencia a la insulina "podrían tener un papel", de acuerdo con la evidencia científica previa.

Sin embargo, el estudio no analiza la función de las células beta ni la secreción de insulina, sino la relación entre las exposiciones ambientales y los niveles de HbA1c.