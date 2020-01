Un estudio vincula el aumento de homicidios de mujeres a la evolución de su rol social

Publicado 29/01/2020 13:01:06 CET

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad de Lausana (UNIL), de Suiza, vincula el aumento de homicidios de mujeres a partir de los años 60 a los cambios en su rol social.

En un comunicado este miércoles, la UOC ha detallado que la investigación es la primera que recoge los datos sobre víctimas de homicidios en España, tanto hombres como mujeres, entre 1910 y 2014.

La directora del grado de Criminología de la UOC, Antonia Linde es la autora de la investigación, titulada 'Female Homicide Victimization in Spain from 1910 to 2014: the Price of Equality?' ('Victimización por homicidio en mujeres en España entre 1910 y 2014: ¿El precio de la igualdad?).

Linde ha detallado que el estudio no desglosa los crímenes según el género del autor porque no hay datos públicos al respecto hasta finales de los años 90, y ha detectado una tendencia al alza de los asesinatos de mujeres a partir de finales de la década de los años 60, al mismo tiempo que "las rutinas cotidianas de las mujeres se modifican rápidamente".

Pone como ejemplo la incorporación al trabajo y a los estudios superiores, además de que las mujeres pasaron a estar más tiempo solteras o sin hijos: "Estas nuevas actividades habrían aumentado su exposición al riesgo de ser vicitimizadas".

PROPORCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES

En cuanto a la proporción entre hombres y mujeres víctimas de homicidios, se ha reducido desde principios del siglo XX: en 1910, eran asesinados entre 7 y 9 hombres por cada mujer; en la segunda mitad de los años 60, la proporción era de 2,7 hombres por cada mujer; y en 2010, era de menos de dos hombres por cada mujer.

El estudio también destaca que el número de hombres víctimas de homicidio ha disminuido a partir de la segunda mitad de los años 80, mientras que la cifra de víctimas mujeres ha crecido.