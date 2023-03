La eurodiputada Rodríguez Palop ve "claro" reformar el 'Sólo sí es sí' y descarta inmovilismo del Gobierno

Lamenta las "diferencias abismales" en materia de igualdad de género en la UE

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Grupo de la Izquierda y vicepresidenta de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos), ve "claro" que hay que reformar la Ley del 'Solo sí es sí' y ha descartado que el Gobierno esté instalado en el inmovilismo, porque tanto el Ministerio de Justicia como el de Igualdad están elaborando propuestas para modificar la norma.

"Hay que ver qué reforma es mejor hacer", ha valorado la eurodiputada en una entrevista de Europa Press en la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, en la que ha criticado el falseamiento y la manipulación que a su parecer llevan a cabo algunos partidos como el PP para visualizar una división en el interior del Ejecutivo.

Ve adecuado hacer una reflexión técnica de la Ley porque no se aplicaron las disposiciones transitorias del Código Penal; no hay una disposición transitoria que se podía haber incorporado que no se incorporó; y porque, ante la "alarma social" derivada de la rebaja de algunas condenas, hay que abordar la norma para amortiguar ese efecto.

Rodríguez Palop ha aclarado que ve "conveniente y justo" que los jueces tengan discrecionalidad judicial para aplicar o no disposiciones transitorias, por lo que no lo critica, y ha remarcado que por eso existen instancias de apelación en todos los estados de derecho.

Ha asegurado que está a favor de la proporcionalidad y de la no lesividad de las penas, así como del derecho de las personas condenadas a tener una rebaja de la pena en determinadas condiciones: "La idea del cumplimiento integral de las penas es una idea que es positiva siempre que las penas sean proporcionales y no lesivas".

"EL FEMINISMO ES NO PUNITIVISTA"

Sin embargo, la eurodiputada ha resaltado que "el feminismo es no punitivista" y que ella tampoco lo es, y que nunca ha pedido un incremento de las penas sino una calificación adecuada de los hechos y la relevancia del consentimiento, dos aspectos que se han incorporado a la norma.

"Lo digo porque ahora el PP, que nunca ha sido feminista, de repente ha resurgido como un partido defensor de las mujeres y la respuesta es negativa. Ellos no han representado nunca a las mujeres, y no hay más que ver sus iniciativas legislativas para comprobarlo", ha dicho.

Además, ha sostenido que el movimiento feminista nunca ha pedido prisión permanente revisable, nunca ha pedido pena de muerte y nunca ha pedido nada de lo que, según Rodríguez Palop, el PP sí ha pedido "junto a sus compañeros de Vox".

"DIFERENCIAS ABISMALES" EN LA UE

Cree que en materia de género hay "diferencias abismales" entre los estados miembros de la Unión Europea y ha asegurado que España es pionera porque, junto a Suecia, son los dos únicos países con una Ley de violencia de género mientras que en otros se sigue tratando como violencia doméstica, lo que se traduce en una ralentización de las iniciativas europeas en este ámbito.

Además ha lamentado que no se recaban datos y, aunque se recabaran, serían distintos entre países porque la medida está calificada de forma distinta: "Si yo pienso que violencia de género es A y tu piensas que violencia de género es B, cuando pido datos sobre violencia de genero, estoy recabando datos distintos".

POLÍTICAS DE GÉNERO TRANSVERSALES

La eurodiputada ha diferenciado entre el compromiso institucional del Parlamento Europeo con la transversalidad de las políticas de género y el compromiso de los eurodiputados con esta transversalidad: "Creo que el primero funciona peor que el segundo".

Rodríguez Palop cree que la perspectiva de genero tiene que ser transversal en todas las políticas europeas y ha reconocido que, a nivel de las instituciones, se puede hacer más en este sentido porque "no está funcionando especialmente bien".