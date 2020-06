El exletrado mayor del Parlament pide revisar el delito de sedición para amnistiar a los presos

Pide "valentía" a Generalitat y Gobierno en la mesa de diálogo para no cronificar el conflicto

El exletrado mayor del Parlament Antoni Bayona ha apostado por hacer una revisión del delito de sedición en el Código Penal para, posteriormente, conceder una amnistía a los presos soberanistas, ya que considera que la sentencia del Tribunal Supremo es "claramente injusta".

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press, tras publicar el libro 'Sobrevivir al 'procés'. En busca de tierra firme' (Ediciones Península), en el que Bayona --fue letrado mayor del Parlament durante 2017, cuando la Cámara declaró la independencia y aprobó las leyes de 'desconexión', hasta que dejó su cargo en junio de 2018 pese a que ahora sigue como letrado raso-- expone su propuesta para superar el conflicto en Catalunya.

Según él, la sentencia es exagerada porque el Supremo "ha aprovechado la ambigüedad del delito de sedición para condenar unos hechos que están lejos de lo que debería ser un delito de estas características".

Así, plantea modificar el delito de sedición en el Código Penal para "poner en evidencia que había un problema técnico y jurídico importante en la definición de este delito y que, por tanto, ha habido una condena errónea de estas personas", y una vez hecha esta reforma, promover una amnistía que permita liberar a los presos del 1-O, ya que considera que contribuiría a avanzar en una solución al conflicto en Catalunya.

Además de liberar a los presos soberanistas, Bayona defiende la necesidad de alcanzar un "pacto de conveniencia" que explore todos los márgenes de la Constitución para mejorar el autogobierno de Catalunya y busque una salida a la demanda del derecho a decidir.

"No puede ser que un país que se considere democrático, sobre todo si pretende ser una democracia de calidad, no reconozca y no dé ningún tipo de salida a una demanda social que es claramente mayoritaria", de manera que propone un mecanismo que concilie esta reivindicación con la legalidad actual.

Esto pasaría por hacer un referéndum en Catalunya sobre si la ciudadanía está de acuerdo en hacer una reforma constitucional que contemple introducir el ejercicio del derecho de secesión: "Su resultado podría ser muy indicativo y a nivel político tendría consecuencias", aunque ve difícil que el Gobierno central lo acepte teniendo en cuenta el papel que está teniendo la oposición.

Aparte de esto, cree que también debería haber un reconocimiento de la plurinacionalidad de España por parte del Estado y se debería impulsar una reforma del Tribunal Constitucional (TC) para que deje de aplicar la "doctrina de interpretación restrictiva" que ha tenido en los últimos años.

RIESGO DE SER "IRRELEVANTE"

Bayona ha sostenido que la oportunidad para plantear propuestas como estas es la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, pese a que se muestra pesimista sobre qué resultado pueda tener: "Muy optimista no se puede ser por las dificultades y porque la situación a la que hemos llegado es muy grave, pero al menos hay esta posibilidad".

En este sentido, ha pedido que ambas partes hagan un "acto de valentía" para afrontar esta mesa de diálogo para intentar avanzar en una solución al conflicto, y, para él, esto debería pasar por que las dos partes hagan una reflexión profunda y busquen salidas a la situación actual, el independentismo renuncie a la unilateralidad y que el Gobierno plantee propuestas importantes y abandone las recetas que ha puesto sobre la mesa hasta ahora.

También ha alertado del riesgo de cronificar el conflicto catalán, que asegura que no habrá desaparecido tras la pandemia del coronavirus porque una parte de la sociedad catalana "ha llegado a desconectar realmente, aunque sea emocionalmente", del Estado, y ha lanzado una advertencia al independentismo si no cede.

"Cuando pretendes mantenerte en el conflicto permanente y eres la parte débil, normalmente tienes las de perder. Puedes generar frustración e, incluso, convertir tu propio ideario en algo que casi sea irrelevante políticamente en efectos reales", ha subrayado.

NO DA EL PASO A LA POLÍTICA

Bayona forma parte de la plataforma El País de Demà, que ha promovido la creación del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) con el objetivo de agrupar al catalanismo moderado, pero ha decidido no dar el paso a la política activa, aunque seguirá vinculado a El País de Demà porque se mantendrá como una asociación con voluntad de ser un 'think tank'.

Sin embargo, valora positivamente la creación del PNC porque considera que introducirá en la política catalana un "elemento de moderación muy necesario" para que dentro del catalanismo se abra una nueva opción que renuncie a la vía unilateral, que, a su juicio, se ha demostrado que es estéril.