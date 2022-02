Un experimento en el Sincrotrón Alba reproduce el proceso de aprendizaje y pérdida de información

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un experimento, llevado a cabo en el Sincrotrón Alba, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha reproducido, de forma artificial, los procesos de aprendizaje y de pérdida de información del cerebro.

Se ha llevado a cabo en la línea de luz Boreas, donde se han hecho espectros de absorción de rayos X de las muestras y con esta técnica, los resultados han aportado pruebas que los sistemas magneto-iónicos, el que se ha usado para el proyecto, "pueden emular las funcionalidades de aprendizaje y del olvido", ha informado la UAB este jueves en un comunicado.

El material elegido para el proyecto ha sido óxido de cobalto por sus finas capas, ya que después de una investigación se halló que cuánto más finas son, más rápidamente se ha conseguido la generación de magnetización.

En las instalaciones del Sincrotrón Alba se indujeron efectos relacionados con las capacidades neuromórficas, un nuevo paradigma de computación inspirado en el cerebro, reproduce la actividad de las sinapsis biológicas con redes neuronales artificiales, y que permite reducir, entre otras cosas, el consumo de energía y mejora las velocidades de operación.

Los responsables del trabajo, además de la UAB y el Sincrotrón Alba, también han participado el Consiglio Nazionale delle Ricerche - SuPerconducting and other INnovative materials and devices institute (CNR-SPIN) (Italia), el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia y el Instituto de Micro y Nanotecnología, han augurado que puede abrir otras aplicaciones prácticas como las memorias magnéticas y la espintrónica.