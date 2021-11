Expertas ven en el rediseño de los cuidados una vía para reducir la desigualdad de género

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Debate Ciudades que Cuidan, impulsado por la Fundación Mémora, ha pedido incluir el rediseño del sistema de cuidados en la agenda política para seguir reduciendo la desigualdad de género, en la sesión de este martes 'Feminismo y la Ciudad que Cuida' con una audiencia de unas 200 personas.

La profesora titular de Antropología Social de la Universitat de Barcelona (UB), Silvia Bofill, ha planteado "sacar el cuidado de la esfera doméstica femenina y ponerlo en la esfera pública", de modo que el cuidado se convierta en una categoría política que interpele a los poderes públicos, según ha informado la Fundación en un comunicado este miércoles.

También la directora de publicaciones del Círculo de Bellas Artes y de la revista Minerva, Carolina del Olmo, ha reflexionado sobre el papel del feminismo: "El feminismo dice que hemos de articular mejor nuestro derecho a no cuidar, pero por la vía de seguir avanzando en ese derecho a no cuidar, ¿nos estaremos olvidando del derecho a sí cuidar?".

De esta manera, Del Olmo ha propuesto una reducción del tiempo de trabajo productivo, a la vez que una "dignificación de todo el empleo de cuidados".

CRECE LA NECESIDAD DE CUIDADOS

La catedrática de Filosofía y patrona de la Fundación Mémora, Victoria Camps, ha alertado de que la necesidad de cuidados está aumentando "de una forma exponencial" por el aumento de la esperanza de vida y, a su parecer, se tendría que promover el derecho a ser cuidado como un derecho universal.

En este sentido, Camps ha afeado que no esté en la agenda política "construir un sistema de cuidados público" y ha reivindicado que, por el momento, las fundaciones y el Tercer Sector están asumiendo aquello que --en sus palabras-- la política todavía no hace o no ve suficientemente importante.

"A raíz de la pandemia, hemos escuchado la idea de poner los cuidados en el centro, pero el riesgo es que sea una idea vacía", ha advertido la profesora de Ciencias Políticas e investigadora del Instituto de Gobierno y Políticas (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarita León, que ha coincidido con Camps en que la ausencia de los cuidados en el sistema de protección social.

Para catedrática del Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Dolors Comas, es "esperanzador" que en Estados Unidos se empiecen a entender los cuidados como una infraestructura económica esencial del país, y ha planteado para España un gran pacto para un sistema público de cuidados, ha dicho, similar al que se hizo para la sanidad pública.