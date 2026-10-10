Experto de la CEU UAO llama a desestigmatizar la salud mental y "luchar contra las pantallas"

Archivo - Dos personas usan el teléfono móvil, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El decano de Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO), Josep Maria Guardiola, ha hecho un llamamiento a desestigmatizar y normalizar la salud mental, así como a "luchar contra las pantallas" a las que señala como causantes de adicción.

En una entrevista de Europa Press por el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este sábado, insiste en "huir de la estigmatización de estas patologías" y lamenta que la gente no se atreva a decir que tiene un cuadro de ansiedad, depresión o algún otro tipo de trastorno.

"Obviamente es un ámbito íntimo de la persona, pero tenemos que huir de la estigmatización. Es necesario que estas personas se sientan muy apoyadas. Crear un clima de acompañamiento, donde la persona se sienta muy segura", remarca.

En este sentido, aboga por hablar de este tema con más franqueza: "Mucha gente habla de que tiene depresión pero cuando ya la ha tenido, después de pasarla y superarla, como una evidencia, una normalización. Está bien que se diga, pero en el momento en el que la tenían no lo decían porque esta estigmatizado, porque parece que sean una persona un poco floja".

"UNA MEDIA DE 5 O 6 HORAS ENGANCHADOS A UNA PANTALLA"

Guardiola cree que en el contexto actual hay que tener "muy en cuenta la salud mental", ya que asegura que han crecido las patologías mentales, y destaca que estos problemas no solo han aumentado entre los jóvenes, sino que en toda la población.

Preguntado por los factores detrás del fenómeno, ha señalado a las redes sociales, que, en sus palabras, son frugales y terriblemente adictivas, y considera que "la capacidad autocrítica de la gente joven o de saber discernir entre lo que te conviene o no, es difícil cuando te has dejado arrastrar y no tienes capacidad de hacer buena crítica".

"Las pantallas, que son muy útiles y en algunas situaciones tienen su interés, están creando mucha adicción. Es impresentable: no puede ser una media de 5 o 6 horas enganchados a una pantalla. Esto resta capacidad autocrítica de entender las cosas y te lleva claramente a una falta de libertad que es la adicción. Es una cierta esclavitud", dice.

DETECTAR LA SITUACIÓN

En el ámbito universitario y, en concreto, en la facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, Guardiola dice que la salud mental "es un problema real" y que desde el primer momento se da a los alumnos la posibilidad de atención especializada, a través de mentorías o servicio de atención psicológica.

En el caso concreto de los estudiantes, la mejor forma de detectar un problema de salud mental es ver si su rendimiento académico ha disminuido; y, para la población en general, dice que se puede identificar si los comportamientos de esa persona cambian: "Si deja de responder a WhatsApps, por ejemplo, o si tiene comportamientos fuera de tono".

"También si se ha separado, si se ha quedado sin trabajo o si ha tenido algún problema familiar. Todo esto son condicionantes que cambian el entorno, y si tú no estas preparado pueden pasarte factura. E incluso aunque estés preparado puede pasarte porque puede haber cierta predisposición", añade.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Guardiola defiende que se ha mejorado mucho en el acceso a la atención psicológica, pero cree que sigue siendo "insuficiente" y que se debe a un problema de organización, ya que lamenta que hay largas listas de espera.

"El paciente con trastorno depresivo mayor o un cuadro de angustia, al que le dan una medicación y visita en 3 meses, quizás es necesario tener herramientas suficientes para acudir antes o tener un seguimiento. La salud mental no tendría que esperar. Es muy traumático, pasa factura", asegura.

Para él, es importante hacer una dotación "apropiada" de profesionales de la salud mental --incluyendo a psiquiatras, educadores sociales y enfermeros especializados, entre otros--, y darles las herramientas necesarias para poder atender a estas personas.

También defiende la necesidad de hacer más campañas públicas para normalizar la patología mental, "para quitar ese estigma, porque hay campañas muy potentes de tráfico o contra el suicidio, y desde el pinto de vista de salud mental estaría muy bien crear esta conciencia".