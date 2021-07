El experto del MIT John Moavenzadeh analizará la movilidad global en Casa Seat (Barcelona)

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero y experto mundial en movilidad John Moavenzadeh analizará el futuro de la movilidad global en una conferencia telemática organizada por la Casa Seat el próximo jueves 15 de julio a las 19h, ha informado la empresa en un comunicado este lunes.

Bajo el título 'Urban Mobility in the Post-Covid World', el también director ejecutivo de Movilidad Urbana del Massachusetts Institute of Technology (MIT)analizará el impacto de la pandemia en el transporte en las grandes ciudades y cómo será la movilidad internacional en el futuro.

La conferencia revisa el análisis hecho por el mismo Moavenzadeh en 2020 y actualiza las proyecciones de futuro elaboradas entonces.