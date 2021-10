Expertos defienden el "turismo responsable" en la Future of Tourism World Summit de Barcelona

Instan a buscar "otra visión" para entender el turismo

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos del sector turístico han defendido la necesidad de transitar hacia un "turismo responsable" durante la mesa redonda 'The Global commitment to responsible tourism' de la cumbre Future of Tourism World Summit, que se celebra esta martes y miércoles en la Llotja de Mar (Barcelona).

El director del Instituto de Investigación de Turismo, Universidad de Girona, Lluís Prats, ha explicado que hay que diferenciar a los turistas permanentes, aquellos que residen durante un tiempo, y los temporales, que vienen y se van: "la implicación de todos ellos puede ayudar a dar una mejor imagen" del turismo.

El secretario de Turismo de Tamaulipas (México), Fernando Olivera, ha considerado que "los modelos de políticas públicas tienen que cambiar completamente", apoyándose en las pymes, y ha asegurado que la pandemia no hubiera sido tan grave para la economía si su potenciara la venta de producto de corto radio, entre otras.

El fundador de Temps d'Oci Viatges, Rafa Serra, ha defendido que las pymes deben dar "mensajes claros, hacer pocas cosas, fáciles y cumplirlas", y ofrecer a los turistas planes con sentido y visión de futuro, en sus palabras.

COMPROMISO CON EL TERRITORIO

La alcaldesa de Sant Pere de Ribes (Barcelona), Abigaïl Garrido, ha hablado del compromiso con el territorio y la sostenibilidad por parte de los turistas visitantes y ha asegurado que no hay que comparar tanto con las cifras obtenidas antes de la pandemia, sino que hay que buscar "otra visión" para entender el turismo.

La directora general de Barcelona Turisme, Marian Muro, ha argumentado que "la sostenibilidad no son solo virtudes sino que, para llegar a un fin, hacen falta muchos sacrificios y mucha generosidad por un bien común", y ha defendido que se debe preservar la cultura de las ciudades.

La historiadora Anna Otero ha asegurado que el deber del turista es "informarse" sobre cuestiones como las condiciones de los trabajadores del hotel donde se hospeda o si la comida que sirve un restaurante es de proximidad.