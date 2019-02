Una exposición sobre el catalán abre otra polémica entre el soberanismo y la Eurocámara

Publicado 19/02/2019 15:30:32 CET

Puigdemont y Plataforma per la Llengua critican censura y la institución lo rechaza

BRUSELAS/BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una exposición sobre la lengua catalana ha abierto una nueva polémica entre el soberanismo y el Parlamento Europeo: Plataforma per la Llengua, responsable del evento, acusa a la institución de cancelarla por motivos políticos, y la Eurocámara lo rechaza.

En un comunicado, Plataforma per la Llengua asegura que la exposición --programada para inaugurarse el 4 de marzo con el apoyo del eurodiputado Ramon Tremosa (PDeCAT)-- no ha sido considerada "apropiada" porque es necesario no influir en las elecciones generales de abril de ninguna forma, algo que para la entidad es una excusa.

El presidente de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha asegurado que en las últimas semanas la entidad ha recibido diversas comunicaciones en las que "se censuraba" parte del contenido de la exposición.

"Queda claro que las elecciones son la excusa para censurar definitivamente una exposición objetiva sobre la lengua catalana, y que se ha cedido a las presiones de eurodiputados españoles", ha dicho sobre la exposición, a cuya inauguración había invitado al presidente catalán, Quim Torra, y al expresidente Carles Puigdemont.

Ha dicho que en España, alcaldes y alcaldesas pueden hacer inauguraciones hasta el 5 de marzo, que es cuando las Cortes se disuelven, y ha considerado que el Parlamento Europeo "se está extralimitando".

La muestra, bajo el título 'The Catalan Language: 10 million voices', quería explicar qué es el catalán y cuál es su situación a los miembros de la Eurocámara, y Escuder ha asegurado que la exposición se hará "y se hará en el corazón de Europa".

RÉPLICA

En conversación con Europa Press, la portavoz adjunta de la Eurocámara Marjory Van den Broeke, ha defendido que la institución en ningún momento ha cancelado la exposición, sino que ha pedido "aplazarla" hasta después de las elecciones generales de abril, ya que ve "inoportuno" hacerla en marzo.

Ha añadido que los cuestores de la Cámara, los trabajadores de la institución que se encargan de los temas administrativos, también han pedido a los organizadores de la exposición realizar algunos cambios, ya que el contenido de la misma "parecía ser abiertamente político más que cultural".

Además, ha asegurado que los mismos cuestores siguen trabajando "para satisfacer de alguna manera" la solicitud de los organizadores, y ha expuesto que aún no han obtenido respuesta sobre los cambios que pidieron introducir en el contenido de la muestra.

El Parlamento Europeo también esgrime que los eurodiputados pueden organizar eventos culturales dos veces al año con el apoyo de la Eurocámara --con la autorización de los cuestores--, pero que no pueden ser "políticos" ya que los parlamentarios tienen otros espacios para realizaros.

De hecho, la institución esgrime que han ofrecido ayuda para que la exposición pueda organizarse "en salas del grupo político" del eurodiputado Ramon Tremosa (PDeCAT).

CARLES PUIGDEMONT

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Puigdemont ha acusado al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, de volver a "censurar" un acto, después de que este lunes ya se opusiera a que se celebrara una conferencia del propio expresidente.

A través de la misma red social, Tremosa ha criticado que la censura se está generalizando en una Europa "secuestrada por las derechas extremas".