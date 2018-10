Fapac, Ustec·Stes y estudiantes ven la opción lingüística una "cortina de humo" para renovar conciertos

Publicado 20/02/2018 13:39:38 CET

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociacions de Padres y Madres de Alumnos de Catalunya (Fapac), el sindicato Ustec·Stes, la asociación de maestros Rosa Sensat, la Federación de Padres de Alumnos de Estudiantes Sufragados con fondos públicos (Fapaes) y sindicatos estudiantiles, con el apoyo de CatECP y la CUP, ven en la voluntad del Gobierno de introducir la opción lingüística en la preinscripción una "cortina de humo" para renovar los conciertos a las escuelas concertadas.

En rueda de prensa conjunta este martes, la presidenta de Fapac, Belén Tascon, ha reprochado que el Gobierno intente acabar con el modelo de inmersión lingüística y renovar los 1.956 conciertos educativos de Infantil y Secundaria, que vencían este curso, "incluyendo los de las escuelas que segregan por sexo".

Ha afirmado que las modificaciones que pretende introducir el Gobierno en la preinscripción no están contempladas en la normativa educativa aplicable en Catalunya y no tienen fundamento legal, ha defendido la inmersión lingüística, y ha reprochado al Ejecutivo central que renueve los conciertos, por lo que ha llamado a la comunidad educativa a que la resolución "no sea efectiva".

Tascon ha dicho que la renovación de los conciertos es más fácil de hacer que introducir una opción lingüística en la preinscripción, que ve difícil de aplicar, y ha admitido que una vez el Consejo de Ministros ha aprobado informe que autoriza a la Generalitat su renovación es bastante difícil de parar, pero que se pretende abrir una ventana de oportunidad para que "caiga alguna cosa" durante la valoración económica que debe realizarse.

El portavoz de Ustec·Stes, Ramon Font, ha asegurado que el sindicato no aceptará que "se naturalicen los conciertos" --impulsó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que quería acabar con ellos en una década y apostar por una red pública única--, y ha considerado que todavía hay tiempo para revertir la voluntad de renovar todos los conciertos.

Tascón ha remarcado que no se pretende cambiar todo de golpe, pero sí "incidir" para crear un espacio en el que se pueda hablar, por ejemplo, de hacer decaer de la renovación los conciertos de aquellas escuelas que segregan por sexo, recordando que se aprobó una moción en el Parlament el pasado verano en la que se acordaba no renovar ni conceder más conciertos a escuelas privadas que segregan por sexo.

La presidenta de Fapac ha dicho que la federación no ha recibido quejas de familias por el castellano, pero sí que ha tenido de familias en escuelas que se aplicaba el 25%, que se veían "afectados de forma pasiva" por una resolución judicial.

MOVILIZACIONES

Ramon Font ha remarcado que el consenso con la inmersión lingüística en Catalunya trasciende la comunidad educativa, y que se dará una respuesta con "toda la contundencia" si es necesario y se aplica la opción lingüística.

La portavoz del Sindicat d'Estudiants, Coral Latorre, ha reprochado el "intento clarísismo de destruir la educación pública" en Catalunya, y ha afirmado que la única forma de detenerlo es la movilización, llamando a una huelga general de la comunidad educativa.

CATECP Y CUP, ATAQUE A "CLASES POPULARES"

La diputada de CatECP Jessica Albiach ha afirmado que el "ataque a la inmersión es un ataque a las clases populares", y ha remarcado que su partido no permitirá ninguna segregación en la escuela catalana.

En ese sentido, ha dicho que en el pleno extraordinario que quieren impulsar los 'comuns' figura una propuesta de resolución para blindar la escuela catalana, y que el diputado en el Congreso Joan Mena preguntará al ministro Íñigo Méndez de Vigo cuáles son sus intenciones.

Ha admitido que ahora no se podrían reconvertir todos los conciertos educativos, pero ha abogado por comenzar por los que segregan por sexo y elaborar un plan de viabilidad para ver como hacerlo, preservando los puestos de trabajo y las plazas que ofertan.

"PUNTO DE VISTA DE CLASE"

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha afirmado que la voluntad del Gobierno central ataca al modelo "desde un punto de vista de clase", ya que ha dicho que serían las clases trabajadoras las más perjudicadas de llevarse a cabo.

Ha afirmado que en el acuerdo de Govern que tenía aprobado con JxCat y ERC figuraba la "medida de mínimos" de no renovación de los conciertos a las escuelas que segregan por sexo y que no se hiciera ningún nuevo concierto con ellas.