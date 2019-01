Fecasarm celebra que la Generalitat inspeccione fiestas de fin de año en polideportivos

Publicado 28/12/2018 17:27:57 CET

BARCELONA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha celebrado este viernes que la Conselleria de Interior de la Generalitat, a través de la Subdirección General de Espectáculos Públicos, haga inspecciones en pabellones, polideportivos y espacios no diseñados específicamente para acoger fiestas de fin de año.

En un comunicado, la entidad destaca que las inspecciones reducen el riesgo de accidentes y da mayores garantías a los empresarios del sector, ya que no se les genera una competencia desleal porque los organizadores tienen que cumplir obligaciones como presentar un plan de autoprotección, una memoria de actividad, un análisis de movilidad o tener vigilantes y controladores de acceso, entre otras.

Fecasarm ha defendido que, a pesar de estos controles y la reducción de fiestas en estos espacios los últimos años, no son instalaciones que habitualmente acojan actividades recreativas musicales y no son seguras porque no se han diseñado para ello, sino solo actividades deportivas, que tienen una ocupación "muy inferior".