La feria Swab reunirá hasta 300 artistas consagrados y emergentes de 60 galerías

Publicado 12/07/2018 15:05:22 CET

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La feria Swab Barcelona Art Fair celebrará su XI edición los próximos 27, 28, 29 y 30 de septiembre, reunirá hasta a 300 artistas consagrados junto a otros emergentes de más de 60 galerías de todo el mundo.

Según ha informado la organización en un comunicado, la escena pictórica independiente de Brooklyn aterrizará por primera vez en Barcelona gracias al recién estrenado programa The Desert and The Cactus, comisariado por Omar López-Chahoud.

Asimismo, la feria inaugurará colaboración con la Diputación de Barcelona en su programa Performance, donde seis artistas catalanes o residentes en Catalunya --escogidos por Joan Morey, Inma Prieto y Alexandra Laudo-- mostrarán su obra.

El programa Ephemeral, con la colaboración del Icub, nacerá para unir por primera vez las fábricas de creación de la ciudad --Fabra i Coats, Hangar y la Escocesa-- bajo seis instalaciones de artistas seleccionados por Caterina Almirall.

La feria apostará por la unión de todas las disciplinas potenciando el talento creativo catalán gastronómico, donde el arte traspasará los límites del lienzo a través de una colaboración con elBulli Foundation.

Su programa general tratará temas como el ámbito doméstico en la obra femenina, el vacío como concepto artístico, la deconstrucción del paisaje, el erotismo y el trabajo de los millenials, entre otros; a través de artistas como Joan Fontcuberta, Pep Vidal o Fito Conesa, entre otros.