El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, , durante la celebración de un acto de campaña - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha rechazado el discurso que vincula llegada del PP al Gobierno como una involución, y ha advertido de que es la izquierda la que representa "la verdadera involución".

Así lo ha explicado el PP en un comunicado tras unas declaraciones de Fernández en Esplugues de Llobregat (Barcelona) este miércoles, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En este sentido, Fernández ha responsabilizado a la izquierda de la "situación de decadencia que atraviesa Catalunya", y ha afirmado que es donde se concentra más del 40% de las ocupaciones ilegales de vivienda.

Asimismo, ha alertado "sobre los datos de inseguridad ciudadana, la elevada presión fiscal, los malos resultados educativos y el deterioro de las infraestructuras".

Por ello, ha defendido "el cambio político en España como una oportunidad para recuperar el progreso de Catalunya", un cambio para el que ha instado a aglutinar el voto en torno a las candidaturas del PP.