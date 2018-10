Fernando López Miras afirma que el Corredor Mediterráneo está "parado" y reclama su paso por Cartagena

Publicado 27/09/2018 15:32:11 CET

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado este jueves que el Corredor Mediterráneo "se ha parado en Orihuela y se ha iniciado en Almería", y ha reclamado al Gobierno que su recorrido incluya la ciudad de Cartagena.

"Cartagena de momento no tiene prevista su conexión a través de alta velocidad ni del Corredor Mediterráneo, y, mientras el Corredor Mediterráneo no esté en Cartagena, no será mediterráneo", ha defendido en declaraciones a los medios en Barcelona.

López Miras ha acudido al Gran Encuentro por el Corredor Mediterráneo celebrado en la capital catalana, al que también han acudido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, entre otras autoridades.

Durante el acto, el ministro Ábalos ha afirmado que el Corredor Mediterráneo conectará desde Algeciras con la frontera francesa en 2021 en ancho estándar.

"Es un acto importante para la Región de Murcia y yo he querido estar reivindicando esta importante infraestructura y también apoyando a los más de 60 empresarios que han venido aquí a reivindicar el Corredor", ha dicho, y ha destacado que el arco mediterráneo supone la mitad de la población y del PIB de España.

Ha vaticinado que el Corredor constituirá "una sinergia importante con el nuevo aeropuerto internacional de la Región de Murcia, con la ZAL de Cartagena y la futura ZAL de Murcia".

Sin embargo, considera que "con el Gobierno socialista se ha parado el Corredor Mediterráneo, se han parado licitaciones y ejecuciones", y ha pedido que se cumpla la previsión del anterior Gobierno, presidido por el popular Mariano Rajoy, de tener la infraestructura en funcionamiento para 2025.