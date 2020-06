El Festival Porta Ferrada 2020 se "reestructura" y añade nuevos artistas a la programación

GIRONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Porta Ferrada ha "reestructurado" la programación de esta edición 2020, que se celebrará del 5 al 27 de agosto en Sant Feliu de Guíxols (Girona), y ha incorporado al cartel a los grupos Stay Homas, Miguel Poveda, Ara Malikian, Andrea Motis, Sopa de Cabra y Els Amics de les Arts.

Según un comunicado este lunes, el festival ha aplazado al 2021 los conciertos de Jamie Cullum, Ben Harper, Simple Minds, Bad Gyal, Leiva, Kool and The Gang, God Save The Queen y Dàmaris Gelabert; por otro lado, ha mantenido los conciertos de Albert Pla, Los Secretos con Coque Malla, Nil Moliner, Arnau Griso, Jethro Tull, Amaral y Manel.

El director del festival, Iñaki Martí, se ha mostrado "optimista" con la respuesta del público y ha asegurado que desde la organización han diseñado dos espacios al aire libre para garantizar al público las medidas y protocolos de seguridad y prevención ante el coronavirus.