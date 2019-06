El Festival Primavera Sound acoge este viernes al icono pop Miley Cyrus

Publicado 31/05/2019 4:20:23 CET

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Primavera Sound de Barcelona afrontará este viernes su segunda jornada en el Parc del Fòrum abriendo su programación al icono del pop contemporáneo Miley Cyrus, última incorporación al cartel del certamen.

El festival ha destacado que la norteamericana es una de las voces más inconformistas del 'star system' actual de la mano de su discurso de género, además de ser "empoderada, rompedora, gamberra y polémica", lo que encaja con la apuesta de la organización este año.

A sus 26 años, Cyrus ha viajado por facetas tan diferentes como el personaje de Disney Hannah Montana, el escandaloso 'Bangerz', la psicodelia de ' The Flaming Lips' y la apuesta pop de 'Younger Now', a la espera de presentar nuevo disco "en primicia" en Primavera Sound.

No obstante, esto será al final de la jornada, que empezará en los escenarios electrónicos del Primavera Bits con las Dj españolas Isa-Bel, Xols y Phosky animando la visita de los primeros asistentes.

En el auditorio, tomarán protagonismo los sudokus sonoros de la profesora japonesa Midori Takada, a los que tomará el relevo el flamenco de la cordobesa afincada en Barcelona María José Llergo; a esa misma hora, el madrileño originario de Taiwán Putochinomaricon presentará su disco 'Corazón De Cerdo Con Ginseng Al Vapor'.

Por todo lo alto en uno de los escenarios principales, la catalana Pavvla, que lleva actuando en series de televisión desde los 13 años y cantando desde los 15, desplegará su pop 'Secretly Hoping You Catch Me Looking', a la que tomará el relevo el americano Kurt Vile & The Violators con su disco 'Bottle It In' bajo el brazo.

'CALL ME MAYBE!'

Por la noche, la cantante de 'Call me maybe!' Carly Rae Jepsen visitará el Primavera Sound despojada de su hit pop viral de 2012 para presentar su nuevo 'Dedicated', mientras que la americana Janelle Monáe llevará al festival 'Dirty Computer'.

Después, el trío punk de San Francisco Jawbreaker propondrá a los asistentes su disco 'Etc', en directa rivalización con los británicos Suede con su nueva y magnética ópera oscura 'The Blue Hour'; también, Aldous Harding y su guitarra acústica llegarán con su nuevo 'Designer'.

La estrella de la noche será entonces Miley Cyrus, aunque después de su concierto Tame Impala reivindicará su compromiso con el festival con la presentación del psicodélico 'Patience'.

Este concierto será la antepuerta de la última jornada del festival este sábado, que la organización espera que sea la más concurrida ante las actuaciones de Rosalía, Solange, J Balvin y James Blake.