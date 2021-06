El Festival de Sitges producirá un cortometraje anual escrito y dirigido por mujeres

Sitges 2021 tendrá de 'leit motiv' el hombre lobo y mantiene un formato híbrido

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya - Sitges ha impulsado el programa 'Women in Fan' que quiere aumentar y visibilizar la presencia de la mujer en el cine de género y producirá anualmente un cortometraje escrito y dirigido por mujeres.

Según han explicado este miércoles en rueda de prensa del cartel y primer avance de la edición de 2021 --que se celebrará del 7 al 17 de octubre-- la directora general de la fundación del festival, Mònica Garcia, y el director del certamen, Ángel Sala, el programa nace con la voluntad de mejorar la realidad de la presencia de la mujer en el fantástico.

'Woman in Fan' quiere visibilizar a las mujeres que han contribuido al género fantástico, sensibilizar el talento femenino hacia el fantástico con tres becas para tres cineastas sin bagaje en el género y la producción del cortometraje anual.

Garcia ha señalado que en los últimos diez años la sección oficial del festival ha tenido un 6% de producciones dirigidas por mujeres, un 10% si se contabiliza codirección, un porcentaje "lejos de una representatividad".

Ha considerado que se produce que a la industria "le cuesta confiar" en directoras y que las realizadoras no hacen suyo el lenguaje del fantástico, y ha dicho que quieren que las obras puedan conseguir el mismo reconocimiento que en otros géneros.

Preguntados por la decisión del Festival de San Sebastián de suprimir la distinción de género en el premio de interpretación, Sala ha dicho que no está sobre la mesa en este momento, y ha afirmado que el programa 'Women in Fan' busca la normalización de la presencia de la mujer, y Garcia ha añadido que "no es el momento".

SITGES 2021

Como anunció el festival, la edición 2021 del festival girará en torno a la iconografía del hombre lobo como 'leit motiv' y cuenta con un cartel que apuesta por la ilustración, y Sala ha añadido que no hay la celebración de una película concreta sino un mito "a veces maltratado".

El mito del hombre lobo tendrá una retrospectiva con títulos históricos como 'El hombre lobo' de George Waggner; 'El bosque del lobo' de Pedro Olea; 'Aullidos' de Joe Dante, y 'Un hombre lobo americano en Londres' de John Landis, además de recuperar 'El extraño viaje' de Fernando Fernán Gómez y la proyección remasterizada de 'El día de la bestia', de Álex de la Iglesia.

Garcia y Sala han dicho que la edición se prepara con un formato híbrido --principalmente físico y manteniendo la plataforma online-- tras la experiencia del año pasado y atentos a la situación por la pandemia del coronavirus para los aforos, con una programación que tendrá unas 120 películas.

El festival ha avanzado una serie de títulos como 'Prisoners of the Ghostland', del japonés Sion Sono protagonizado por Nicolas Cage; 'In the Earth' de Ben Wheatley; 'Son' de Ivan Kavanagh; 'Beyond the Infinite Two Minutes' de Junta Yamaguchi; 'Llanto maldito' del colombiano Andrés Beltrán, y el documental 'A Glitch in the Matrix' de Rodney Ascher.

Proyectará filmes dirigidos por mujeres como 'Censor', de la británica Prano Bailey-Bond; 'The Blazing World', de Carlson Young; 'Bloodthirsty', de Amelia Moses, y el documental 'Alien on Stage', de Lucy Harvey y Danielle Kummer.

También recuperará la película perdida de George A.Romero 'The Amusement Park' y estrenará cuatro capítulos de la actualización de 'Historias para no dormir' de Chicho Ibáñez Serrador, con capítulos dirigidos por Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz.