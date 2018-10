El Festival de Sitges proyectará las nuevas cintas de Lars Von Trier y Soderbergh

Actualizado 02/09/2011 16:15:49 CET

El Festival de Cine Fantástico de Catalunya Sitges 2011 proyectará en la Sección Oficial Fantàstic Panorama las nuevas películas de los directores Lars Von Trier y Steven Soderbergh, según ha anunciado este viernes el certamen.

Esta sección del festival, que complementa la Oficial Fantàstic a competición, contará con 'Melancholia, en la que Von Trier ofrece su poética visión de un cataclismo global provocado por la colisión de la Tierra con un planeta errante y que está protagonizada por Kirsten Dunst.

Soderbergh también aborda una catástrofe global en 'Contagion' con la propagación de un virus letal, que está protagonizada por Matt Damon, Gywneth Paltrow, Marion Cotillard, Laurence Fishburne y Jude Law.

La sección contará con 'The Turin horse', de Bela Tarr; 'Don't be afraid of the dark', producida por Guillermo del Toro; 'The Moth diaries', de Mary Haron; la superproducción coreana en 3D 'Sector 7'; 'Mientras duermes', de Jaume Balagueró, y una tenebrosa versión de 'Jane Eyre' protagonizada por Michael Fassbender.

El festival, que se celebrará entre el 6 y el 16 de octubre, se inaugurará con la producción catalana 'Eva', de Kike Maíllo.