El Festival de Sitges suma 'Noche de bodas' y 'Color Out of Space'

BARCELONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Sitges, que se celebrará del 3 al 13 de octubre, contará con 'Noche de bodas', dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet y convertida en una de las sorpresas del verano en Estados Unidos, y el estreno europeo de 'Color Out of Space', basada en un relato de H.P.Lovecraft y protagonizada por Nicolas Cage.

En un nuevo avance este viernes, el festival ha anunciado que tendrá la premiere mundial de 'Suicide Tourist', la nueva película de Jonas Alexander Arnby y protagonizada por Nikolak Coster-Waldau ('Juego de Tronos').

También tendrá el estreno europeo de '4x4', producción argentina de Mariano Cohn, y el regreso a Sitges de realizadores como Fabrice du Welz con 'Adoration'; Justin Benson y Aaron Moorhead con 'Synchronic' protagonizada por Jamie Dorman y Anthony Mackie, y Brad Anderson con 'Fractured'.

Mary Harron indagará en los 'american psycho' con 'Charlie says', y Simon Rumley traerá un thriller de gangsters ambientada en Londres con 'Once upon a time in London'.

El festival proyectará otros títulos como la brasileña 'Bacurau', dirigida por Juliano Dornelles y Kleber Mendoça Filho; 'I Lost my Body', de Jérémy Clapin; 'Yves', de Benoit Forgeard; 'The Forest of Love', de Sion Sono, y 'The Shed', de Frank Sabatella, entre otros.