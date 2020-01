El Festival Sónar anuncia a The Chemical Brothers, Arca, The Blaze, Richie Hawtin y Laurent Garnier

Publicado 16/01/2020 10:08:12 CET

The Chemical Brothers

The Chemical Brothers - FESTIVAL SÓNAR

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 27 Festival Sónar de Barcelona, que volverá a celebrarse en sus fechas habituales este junio en los recintos de Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona, ha anunciado este jueves su cartel con la presencia de artistas como The Chemical Brothers, Arca, The Blaze, Richie Hawtin y Laurent Garnier, entre un centenar de espectáculos.

Entre el 18 y el 20 de junio, el festival auspiciará el nuevo espectáculo audiovisual en España de The Chemical Brothers creado junto a su colaborador habitual Adam Smith, mientras que el dúo francés The Blaze ofrecerá un concierto en exclusiva mundial y la artista Arca estrenará nuevo disco.

También se citarán en el festival barcelonés Richie Hawtin, Laurent Garnier, Carl Cox, Helena Hauff, Âme, Joy Orbison, Charlotte de Witte, Avalon Emerson, 2manydjs y The Black Madonna, aparte del retorno de Telefon Tel Aviv, la vuelta a los escenarios de la neoyorkina Princess Nokia con nuevo disco, y los renovados shows de Mura Masa y de los norteamericanos Battles.

La organización también ha anunciado a The Blaze, Eric Prydz, AJ Tracey, Charlotte De Witte, Dave, el proyecto de James Murphy y 2manydjs Despacio, Max Cooper, Koreless y Ryochi Kurokawa, entre otros.

NUEVOS PROYECTOS

También participarán en el festival Seth Troxler con su nuevo proyecto 'Lost Souls Of Saturn', El Niño de Elche explorando la obra de Val del Omar y el debut en la electrónica de Maria Arnal y Marcel Bagès, así como el retorno de Tnight --con Hudson Mohawake y Lunice--, así como los nuevos shows de Battles, Howling y Giant Swan.

El escenario SonarXS crecerá esta edición y se reubicará con el fin de fomentar la difusión de la escena nacional más emergente con las actuaciones de Morad, Kaydy Cain, Chenta Tsai-BaoBae y Califato, entre otros.

De la escena estatal, habrá una nueva hornada de artistas como Morad, "sensación urbana" de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona); Kaydy Cain con sus hits de trap callejero adaptados a una orquesta de salsa latina; Chenta Tsai-BaoBae --el nuevo proyecto de Putochinomaricón--, y otros como Afrojuice 195, Chico Blanco, Ms Nina y Califato.

Otros artistas locales presentes serán los barceloneses Egosex con su psicodelia afro-pop e Hidrogenesse introduciendo su nuevo disco.

En cuanto a la sección profesional Sónar+D, el festival anunciará próximamente los invitados a este congreso de creatividad, tecnología y negocio, que se celebrará del 17 al 20 de junio en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.