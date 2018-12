El festival Strenes tendrá a Noa, Alfred Garcia, Rosana, L'Últim Indi y Lax'n'Busto

Publicado 13/12/2018 12:30:41 CET

GIRONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival Strenes de Girona, que se celebrará del 30 de marzo al 5 de mayo, contará con Noa, Alfred Garcia, Rosana, L'Últim Indi --nuevo proyecto de Eduard Costa--, Lax'n'Busto, Pavvla y Miquel Abras, ha informado este jueves en un comunicado en un avance de la programación.

La artista israelí Noa presentará en Girona su nuevo álbum en estudio, 'Letters to Bach', Alfred García estrenará '1016', la canaria Rosana traerá su espectáculo 'Como en casa', y Pavvla su nuevo disco, 'Secretly hoping you catch me looking'.

L'Últim Indi es el proyecto del exmiembro de Els Amics de les Arts Eduard Costa, que presentará en el Strenes, Lax'n'Busto hará lo propio con 'Polièdric' con el retorno de Pemi Fortuny en una de sus tres únicas presentaciones en directo, y Miquel Abras cerrará el festival con un concierto especial.