FGC ensaya el uso profesional de drones en entornos de montaña en Vall de Núria (Girona)

Curso de pilotaje de drones en entornos de montaña - FGC

GIRONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha realizado un curso de piloto de drones para ensayar el uso que pueden tener estos aparatos en entornos de montaña, informa en un comunicado este viernes.

Han participado en la formación trabajadores de diferentes áreas de las seis estaciones de montaña que gestiona FGC: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé y Boí Taüll.

El curso se enmarca en las acciones que se promueven en el marco del Centre d'Innovació de la Muntanya i la Neu (CIMneu), creado por FGC y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La formación ha consistido en clases teóricas y dos sesiones prácticas, realizadas en la estación de Vall de Núria (Girona), y el programa ha incluido el conocimiento del marco normativo del uso de drones en entornos naturales.

También la selección del tipo de dron y la tecnología más eficiente para cada tipo de operación, así como la planificación de operaciones seguras y el diseño y ejecución de misiones de vuelo orientadas a fotogrametría.