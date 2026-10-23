FGC recuperará el servicio completo en el Gornal de L'Hospitalet (Barcelona) "la semana que viene"

El director de FGC Operadora, Oriol Juncadella, y el portavoz de Adif, Antonio Carmona, en declaraciones a medios de comunicación este viernes - EUROPA PRESS

El desprendimiento afectó la conexión entre el túnel de FGC y la red de Adif

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) prevé que el servicio de la línea Llobregat-Anoia, afectado por un desprendimiento en el túnel en la estación de Gornal de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el pasado martes, se recupere "a lo largo de la semana que viene".

Lo han explicado este viernes el director de FGC Operadora, Oriol Juncadella, y el portavoz de Adif, Antonio Carmona, en declaraciones a medios de comunicación, en las que ambos han asegurado que las compañías están trabajando de forma conjunta para recuperar el servicio.

Carmona ha asegurado que los trabajos, que ha calificado de "muy complejos", empezaron la noche del pasado jueves y se llevan a cabo en horario nocturno para evitar que el servicio de Rodalies se vea afectado en su circulación a partir de la mañana.

La incidencia del martes afectó a la conexión entre el túnel de la estación, que pertenece a FGC, y la red de Adif, que pasa por encima del mismo, ha detallado.

Preguntado por las causas del desprendimiento, Carmona ha asegurado que se están investigando y que la prioridad ha sido encontrar la solución técnica y conjunta entre FGC y Adif: "Ya habrá tiempo de determinarlo y explicar por qué ha pasado y cómo ha pasado, porque eso nos ayuda a todos, pero ahora mismo la preocupación es la solución de este incidente", ha dicho.

LÍNEA AFECTADA

Juncadella ha detallado que el servicio de la línea Llobregat-Anoia continúa desarrollándose actualmente en una sola vía, lo que ha generado una restricción del servicio con menos oferta y trenes más llenos de la habitual, y ha pedido disculpas a los usuarios.

Ha añadido que es el tramo entre L'Hospitalet y plaza España en el que los trenes circulan en vía única, mientras que desde L'Hospitalet hacia Manresa e Igualada (Barcelona), el servicio está "prácticamente" normalizado.