La fiesta de Fin de Año denunciada en La Cerdanya (Girona) se trasladó a un local autorizado

La fiesta de Fin de Año organizada en el Aeródromo de La Cerdanya (Girona) y que la patronal Spain Nightlife denunció ante la Generalitat de Catalunya por no tener licencia no se celebró finalmente en el lugar, sino que se trasladó a un local autorizado de un municipio cercano.

El Ayuntamiento de Fontanals de Cerdanya (Girona) rechazó conceder la licencia tras conocer los informes de tráfico, seguridad ciudadana, medio ambiente y bomberos, ha explicado en un comunicado este viernes Spain Nightlife, que presentó la denuncia el 13 diciembre a través de su representante en Catalunya, la Federación Catalana de Actividades de Restauración y Música (Fecasarm).

Los organizadores ya habían vendido unas 800 entradas para el evento cuando la patronal denunció que se usaba "un reclamo prohibido en Catalunya como es el de la barra libre" y que las ventas se hicieron con canales de intercambio de dinero entre particulares.

El comunicado de la patronal afirma que "no puede permitirse el lujo de que la noche del año más importante se celebren eventos que no cumplan la normativa" y celebra que la fiesta no se hiciera en el Aeródromo.

LA FACTURACIÓN CRECE UN 2%

Spain Nightlife calcula que la ocupación de los locales de fiesta en Nochevieja fue cercana al 90% en las capitales de provincia y los municipios de costa, y del 70% en el resto de localidades.

"En conjunto el sector obtuvo una buena cifra en facturación si bien no se llegó al incremento que se había previsto de entre un 5 y un 10%" sino que el crecimiento fue de un 2% de media.

La patronal achaca las cifras a "la competencia desleal y el hecho de que se acumularan tantos días festivos durante una misma semana" aunque el mismo factor favoreció una mayor facturación el resto de noches.