El presidente y ceo de BlackRock, Larry Flink. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente y ceo de BlackRock, Larry Flink, ha cifrado en 100.000 millones de euros las inversiones del fondo en España, entre acciones, bonos soberanos y corporativos y activos privados, lo que ha asegurado que refleja las oportunidades significativas presentes en el país y "la importancia del rol que puede jugar el capital global en el apoyo de su crecimiento a largo plazo".

Lo ha dicho durante su intervención en el 25 Congreso CEDE, que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en la que ha asegurado que movilizar los ahorros de los europeos hacia inversiones productivas será esencial para la competitividad europea a largo plazo.

Ha afirmado que en España está "particularmente bien posicionada" en este proceso, y ha valorado el impulso de su economía y las crecientes capacidades en energía, infraestructuras y tecnología.

Fink ha reivindicado que el mundo está ante uno de los grandes ciclos de inversión de la historia gracias a la necesidad de necesidad de construir infraestructura, asegurar el suministro eléctrico y la expansión de la IA y nuevas manufacturas, pero ha alertado que está sucediendo al mismo tiempo que los gobiernos acumulan una "deuda enorme".

Por esta razón ha defendido que los mercados de capitales jugarán un papel importante en el crecimiento económico del futuro: "Necesitamos mercados de capitales más profundos en todas partes, nuevas formas de financiar inversiones y más participación de inversores a largo plazo", ha afirmado.

FINANCIACIÓN

También ha abogado por facilitar y abaratar el acceso al capital por parte de las empresas, una financiación que ha recordado que necesitan para invertir e innovar, y que resultarán tanto en la mejora de las infraestructuras y la tecnología como en crear una economía más fuerte y más puestos de trabajo.

Sobre la IA, Fink ha valorado que esta tecnología tiene la capacidad para transformar la economía, crear nuevos sectores y generar oportunidades, pero ha recordado que requerirá de una "extraordinaria cantidad de inversión" en capacidad computacional, energía, infraestructura y talento.