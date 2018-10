La Fiscalía descarta reabrir el caso 4F a raíz de 'Ciutat Morta'

Publicado 26/01/2015 12:23:36 CET

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Barcelona ha descartado este lunes reabrir el caso 4F después de que el Ayuntamiento le remitiera el documental 'Ciutat Morta' para valorar si existían nuevas pruebas que requirieran una nueva investigación.

El decreto de archivo Fiscalía, recogido por Europa Press, señala que no cabe una nueva investigación por no admitir como nueva prueba "un supuesto testigo no identificado" que manifiesta conocer al autor del lanzamiento de una maceta contra el agente de la Guardia Urbana herido.

Se trata de una persona cuyo testimonio no se incluyó en el montaje final del documental para no restar credibilidad a la cinta, según sus autores, pero que se emitió por televisión, y que fiscalía considera que "no puede ser considerado como hecho o elemento de prueba nuevo".

Los Servicios Jurídicos del consistorio remitieron el documental junto a un texto constatando que "el documental apunta entre otros a una autoría concreta y diferente a la que en la fecha conocía el Ayuntamiento".

Sobre ello, la Fiscalía recuerda que los propios autores del documental rechazaron incluir esta escena por "carecer de valor periodístico".

El decreto de archivo subraya que la tesis de que el lanzamiento de una maceta causó las graves lesiones al agente "fue motivadamente desestimada" en la sentencia y el recurso posterior.