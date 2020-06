La Fiscalía se opone de nuevo a dar un permiso a Jordi Cuixart para salir de prisión

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria se ha opuesto de nuevo a otorgar un permiso al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, para salir de prisión que aprobó la junta de tratamiento de la prisión de Lledoners (Barcelona) en marzo, y reitera los argumentos que ha usado en recursos anteriores.

En un escrito al juzgado este lunes y consultado por Europa Press, el fiscal se opone al permiso porque considera que es pronto, contando el tiempo que Cuixart lleva en prisión en relación a la pena que deberá cumplir, y cree que es "injustificado" porque no ha asumido el delito por el que fue condenado, no se ha arrepentido y no se ha acogido a un programa de tratamiento específico para la sedición.

Además de este recurso, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria también debe resolver el recurso de la Fiscalía a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Cuixart, que le permite salir de la cárcel entre semana para dirigir su empresa.