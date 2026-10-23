Fiscalía se opone a la petición de libertad del padre del bebé maltratado en Barcelona

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía se ha opuesto a la petición de libertad provisional solicitada por la defensa del padre del bebé presuntamente maltratado por sus progenitores en Barcelona, según ha podido saber Europa Press de fuentes del ministerio público.

El Ministerio Fiscal ha solicitado al juez de Violencia sobre la Infancia y Adolescencia de la capital catalana que mantenga la medida cautelar de prisión provisional para el padre al no apreciar "alteración ninguna que justifique la atenuación de la medida".

Fiscalía alega que los fines para los que se acordó esta medida persisten, como son el riesgo de fuga y de obstrucción de la justicia, por lo que es "idónea, necesaria y estrictamente proporcional" a la entidad de los delitos investigados.

Los padres fueron detenidos en marzo de 2025 y la madre del bebé salió en libertad provisional el 7 de mayo, tras pasar un mes y medio en prisión preventiva, mientras que la Audiencia de Barcelona mantuvo la medida cautelar privativa de libertad para el padre.

Ya en aquel momento la Fiscalía se opuso a su salida en libertad argumentando que las lesiones que presentaba el bebé comportaban un riesgo vital para el mismo "pudiendo ser los hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa", sin que dicha calificación absorba al resto de conductas por las que se investiga a ambos: maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual.

LA MADRE PIDE EL ARCHIVO

Esta semana, la madre ha solicitado al juez de Violencia sobre la Infancia y Adolescencia de la capital catalana que archive el caso contra ella después de que el padre del menor y expareja de ella la exculpara en su última declaración voluntaria ante el juez del pasado 1 de octubre.

Mediante un escrito, la defensa ha pedido al juez que la aparten del procedimiento al entender que no hay indicios de su participación en los hechos investigados.