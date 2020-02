Foment del Treball defiende que la reunión Sánchez-Torra es un "primer paso" para la estabilidad

Publicado 07/02/2020 13:58:13 CET

Pide al presidente del Gobierno no derogar la reforma laboral sino una "modernización"

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que la reunión del jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, ha sido un "primer paso" para la estabilidad política y económica y para poner fin al conflicto entre Catalunya y el conjunto de España.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas después de que Sánchez se encontrara este viernes en la sede de Foment del Treball, en Barcelona, con una sesentena de empresarios, entre los que se encontraba el presidente de CaixaBank, Jordi Gual; el presidente de Agbar, Ángel Simón, y el presidente de Colonial, Juan José Brugera.

"No va a ser fácil ni va a ser rápido, pero hemos empezado", ha valorado Sánchez Llibre y ha remarcado que los empresarios piden calma, tranquilidad y estabilidad política y económica para poder invertir y generar puestos de trabajo.

Sánchez Llibre ha pedido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) comporten inversión para Catalunya para que la capacidad económica del conjunto de España no se vea "mermada" si las empresas catalanas no son competitivas y no se soluciona el déficit en infraestructuras, y ha trasladado al presidente del Gobierno que trabajarán para que las cuentas cuenten con el apoyo de los partidos catalanes.

El presidente de Foment del Treball ha recalcado que la apuesta por las infraestructuras catalanas se puede traducir en "consorciar" Rodalies, el Puerto de Barcelona y aeropuertos entre Estado y Generalitat, además de invertir en acabar los tramos ferroviarios pendientes del Corredor Mediterráneo.

Ha asegurado que Sánchez "es consciente" de la situación de las infraestructuras en Catalunya y que se ha mostrado muy receptivo, y ha explicado que también le ha pedido una fiscalidad competitiva, eliminar el impuesto de patrimonio y armonizar los tributos cedidos a las comunidades autónomas.

Al encuentro en Foment del Treball con el presidente del Gobierno también han asistido el presidente de Cecot, Antoni Abad; la presidenta de Fepime Catalunya, Maria Helena de Felipe; presidente de Saba, Salvador Alemany; el empresario hotelero Joan Gaspart, y el empresario Enrique Lacalle, entre otros representantes del mundo empresarial.

REFORMA LABORAL

Sánchez Llibre ha defendido ante el presidente del Ejecutivo central que no ven que se tenga que derogar algún elemento de la reforma laboral, sino todo lo contrario, que consideran que lo que se tiene que hacer es una "modernización" de esta normativa.

Ha subrayado que la reforma laboral ha tenido "un buen comportamiento" en la economía y ha sido útil, y que esperan que la derogación de algunas de sus partes se haga a través de la mesa del diálogo social, con patronales y sindicatos, y no con decretos ley.

JUEGOS OLÍMPICOS INVIERNO 2030

El presidente de Foment del Treball ha abogado por que el Gobierno "se ponga las pilas" para impulsar la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 para los Pirineos, con el apoyo de la Generalitat, la comunidad de Aragón y el Ayuntamiento de Barcelona.

Ha valorado que celebrarlos puede servir como "reconciliación" entre Catalunya y el resto de España, después del conflicto que se ha dado y consiguiendo un acuerdo entre el Govern, Aragón y el Estado.

DOCUMENTO CON DEMANDAS

En un comunicado, el Gobierno ha informado de que Sánchez Llibre les ha entregado un documento con las principales demandas de la patronal, como la apuesta por las infraestructuras y una fiscalidad competitiva.

El Ejecutivo central ha detallado que Sánchez ha saludado a los miembros del comité ejecutivo de Foment del Treball y ha firmado el libro de honor de la organización empresarial.