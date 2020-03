Forcadell pide diálogo, empatía y superar "luchas partidistas" para lograr un referéndum

Torrent reivindica a la expresidenta del Parlament como un "símbolo que resume la represión"

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha pedido este martes diálogo, empatía y "superar los recelos y las luchas partidistas" para lograr un referéndum para que la ciudadanía de Catalunya pueda decidir su futuro.

Lo ha dicho en un escrito que se ha leído durante el acto de presentación del libro 'Paraules de la presidenta Carme Forcadell i Lluís', que recoge los principales discursos de Forcadell durante su Presidencia de la Cámara catalana.

Forcadell ha defendido que ejerció su mandato "con honor y responsabilidad, defendiendo siempre la institución y los valores" en los que cree: la democracia, la libertad, el diálogo, la paz, la igualdad entre mujeres y hombres y la transparencia.

Ha insistido en que está encarcelada no por lo que hizo como presidenta, sino por haber sido antes presidenta de la ANC, y ha sostenido que la sentencia del 1-O no resuelve nada: "No se resolverá nada hasta que la sociedad catalana pueda decidir libremente en las urnas su futuro como país".

La expresidenta de la Cámara catalana ha reconocido que será difícil lograrlo, pero cree que es la única opción democrática que hay para resolver el conflicto: "Costará llegar, será un camino largo, difícil y será necesario diálogo, empatía a ambos lados, y superar los recelos y las luchas partidistas".

"Seguramente habrá momentos de desencanto, pero acabaremos votando y decidiendo. No hay otro camino democrático", ha concluido.

ROGER TORRENT

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha reivindicado la figura de Forcadell, a quien ha definido como "un símbolo que resume la represión, un símbolo del ensañamiento vengativo hacia un movimiento político que quería resolver un conflicto político votando".

Considera que Forcadell está encarcelada por defender que en el Parlament se pueda debatir sobre cualquier tema y ha afirmado que "sigue siendo un activo político irrenunciable de este país".

Torrent ha destacado que la expresidenta de la Cámara ha actuado siempre en base a unos ideales de paz, diálogo y democracia, y "con el objetivo siempre del bien público", y cree que no solo lo ha demostrado con palabras como las que se pueden leer en el libro, sino también con hechos.

MESA DE LA ÚLTIMA LEGISLATURA

El acto, presentado por la periodista Laura Rosel, ha comenzado con un vídeo que ha recopilado fragmentos de discursos de Forcadell durante su mandato al frente del Parlament, en los que defiende la necesidad de que la Cámara pueda debatir de todo, el feminismo y la lucha contra el fascismo, entre otras cuestiones.

También han intervenido los miembros soberanistas de la Mesa de la última legislatura que presidió Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet, que han ensalzado la figura de la expresidenta, a la que han definido como un "referente para este país".

Al acto han asistido el expresidente de la Generalitat José Montilla, los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert; la consellera de Justicia, Ester Capella, y la de Salud, Alba Vergés; diputados de JxCat, ERC, comuns y la CUP, y el marido de Forcadell.