Forn, "abierto" a apartarse si se consigue una lista conjunta del independentismo en Barcelona

Publicado 24/01/2019 8:52:43 CET

Dice que hay "posibilidades firmes" de que Artadi sea la número dos

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exconseller, exteniente de alcalde y candidato a la Alcaldía de Barcelona, Joaquim Forn, se ha mostrado "abierto" a apartarse si ve la posibilidad de una lista conjunta del independentismo en Barcelona.

En una entrevista por escrito emitida este jueves en Catalunya Ràdio y recogida por Europa Press, Forn, desde la prisión de Lledoners (Barcelona), ha dicho que estaría dispuesto a hacerlo "no para hacer una lista de nombres, sino un equipo de confianza absoluta", ya que la dispersión de candidaturas no es una buena noticia, ha apuntado.

Sobre si la consellera y portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, será su número dos, ha subrayado que hay "posibilidades firmes de que sea así, pero no está cerrado".

Además, ha señalado que el delegado del Gobierno en Madrid, Ferran Mascarell, que también anunció su candidatura, tiene "desde hace muchas semanas" la oferta de unirse a su propuesta, aunque ha apuntado que probablemente tardarán semanas en poder concretarlo.

Forn ha detallado que su lista incorporará a independientes en "áreas estratégicas", y se presentará bajo las siglas de JxCat.

El exconseller ha asegurado que si gana las elecciones pero resulta inhabilitado tras el juicio por el 1-O, su número dos asumirá la Alcaldía: "No marearemos la perdiz. Barcelona necesita un alcalde, y si ganamos y yo no puedo serlo porque estoy aquí [en prisión] y me han inhabilitado, lo resolveremos rápido".