El foro Nausika abordará en Barcelona cómo hacer que el progreso tecnológico sea social y económico

El presidente de Nausika, Pedro Mier - FORO NAUSIKA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El foro Nausika celebrará el viernes 23 de octubre el encuentro 'Tecnología para las personas' en CaixaForum Barcelona, donde referentes españoles en economía, innovación, educación, salud, accesibilidad y empleo concretarán propuestas para orientar el desarrollo tecnológico al servicio de la sociedad.

El objetivo del evento anual (presencial y también emitido en streaming desde las 9.30) es que el progreso tecnológico se traduzca en progreso económico y social, promoviendo acciones estratégicas de Estado para preparar la socioeconomía del futuro, informan los organizadores este viernes en un comunicado.

El presidente de Nausika, Pedro Mier, ha dicho en la presentación del evento que quieren alejar el debate sobre el impacto de la tecnología "de la actual polarización ideológica, para centrarlo en aquello que realmente debe inspirar cualquier decisión: los valores".

La plataforma Nausika Tecnología para el Bien Común revindica que la propia sociedad establezca criterios para desplegar a escala humana tecnologías como la IA, para que los planteamientos económicos y geopolíticos no sean dominantes, sino que la tecnología sirva para cohesionar a la sociedad, reducir desigualdades y mejorar el bienestar.

"Eso exige un proceso de reflexión en el que participen los centros de conocimiento, como la universidad, las empresas, la Administración y el sector tecnológico", según Mier.

Entre los participantes ha destacado al profesor de Economía Política Internacional en Harvard Kennedy School, Dani Rodrik (Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2020), "uno de los referentes internacionales" en estudiar la globalización, desarrollo económico, empleo y una productividad compatible con la inclusividad social.

TEMAS DE DEBATE

El presidente del Consejo Económico y Social y miembro de Nausika, Antón Costas, hablará con Rodrik sobre cómo orientar la innovación, la transformación productiva y los nuevos ecosistemas tecnológicos para generar prosperidad de forma más inclusiva y que impacte a toda la sociedad.

El catedrático de Innovación en Esade y miembro de Nausika, Xavier Ferràs, analizará cómo cambian los equilibrios internacionales ante la IA, la competencia tecnológica y la concentración de capacidades de innovación.

Sobre la educación ante la tecnología hablarán el presidente de Digitalent Group, Javier Rodríguez Zapatero; la consejera de Educación de la Embajada de España en Francia, Clara Sanz; la fundadora de Singularity Experts, Elena Ibáñez, y el profesor de Innovación en La Salle-URL y miembro de Nausika, Xavier Castillo.

Cómo aprovechar la innovación en la salud del futuro será el tema del creador de Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba) y miembro de Nausika, Faustino Blanco González; la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, y el vicepresidente del Foro de Empresas Innovadoras y vicepresidente de Nausika. Francisco Marín.

El exdecano y profesor de Deusto Business School Guillermo Dorronsoro presentará el 'Observatorio de Buenos Empleos de Nausika: un año después', sobre la relación entre tecnología, transformación económica y empleo; y de inclusión y accesibilidad hablará la responsable de Accesibilidad Tecnológica en Fundación Once, Lourdes González Perea;