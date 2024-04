La fotoperiodista García Rodero recoge el Premio Ortega y Gasset a la trayectoria profesional

La gala de entrega se celebra por primera vez en Barcelona



La fotoperiodista Cristina García Rodero ha recogido el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria profesional en una gala celebrada este martes en el Ayuntamiento de Barcelona: "El mundo se me queda ya pequeño porque me faltan años para seguir trabajando. Ya veo y quiero ir terminando lo que he empezado".

La premiada ha recordado cuando decidió dedicarse a la fotografía documental, cuando tenía 24 años, y ha expresado su voluntad de "hablar de la vida" y de lo que aporta felicidad a la gente.

"Cuando viví desde dentro una fiesta, me emocioné tanto, lloré con ellos, que yo dije: esto es lo que yo quiero, realmente. Es lo que me gusta y a lo que voy a dedicar mi tiempo", ha explicado.

El jurado ha reconocido por unanimidad que García Rodero ha "retratado rincones a los que nadie había ido décadas antes de que apareciera el concepto de la España vaciada" y ha subrayado --textualmente-- su capacidad de contar lo que permanece, las tradiciones y las costumbres en diferentes lugares del mundo.

Han intervenido en la ceremonia de entrega el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la directora de 'El País, Pepa Bueno, y han asistido la consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, y el jefe de la oposición y candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa.

COLLBONI

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha erigido la ciudad como "capital democrática y progresista de España", que hace suya la causa de la libertad de prensa y de libertad de expresión, ha dicho.

Ha sostenido que ejercer el periodismo atendiéndose a los hechos es "casi un mérito y tiene que ser resaltado" en un contexto de polarización, y ha recordado a los periodistas que trabajan en Gaza, Ucrania, Méjico u Honduras, donde ha dicho que arriesgan su trabajo.

Ha sostenido que es un honor la celebración de la entrega de los galardones en Barcelona --"una cita pendiente durante más de 40 años", ha dicho--, que ve una magnífica clausura de la Diada de Sant Jordi.

PREMIADOS

El premiado en la categoría de Mejor historia o investigación periodística Juan José Martínez ha abogado por "seguir apostando a explicar fenómenos complejos" y a trabajar para entender procesos transnacionales, históricos, económicos y culturales que afectan a las sociedades.

Es uno de los autores de 'Moskitia: la selva hondureña se ahoga en cocaína', publicado en InSight Crime, que narra cómo la población indígena de este municipio entre Honduras y Nicaragua afronta la pobreza provocada por el robo de tierras por parte de narcotraficantes.

El ganador de la categoría de Mejor cobertura multimedia Alejandro Melgoza ha explicado que 'Ciudad sin agua, un pueblo contra el gigante de concreto' (N+Focus) aborda "un tema tan común y tan grande como la falta de agua": relata el caso del pueblo de San Sebastián Xoco (México) por la actuación de un gran grupo inmobiliario y ante la omisión de las autoridades, ha dicho.

Y el galardonado por la Mejor Fotografía, Mohammed Salem, no ha acudido a la gala porque "no puede salir de Gaza" --en palabras del presentador del evento, Carlos del Amor--, y han recogido el premio dos de sus compañeros.

La imagen muestra una mujer, Inas Abu Maamar, que abraza el cuerpo sin vida de su sobrina Saly, de cinco años, envuelto en un sudario, en el hospital de Nasser de Gaza, y distribuida por Reuters.

PRISA

La directora del periódico 'El País', Pepa Bueno, ha advertido de "señales inquietantes en los últimos tiempos sobre la libertad de prensa", entre los que ha enumerado la cobertura de la guerra de Gaza --donde ha dicho que la prensa internacional no está-- y las críticas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Ha lamentado la voluntad de desprestigiar el periodismo por intereses políticos, ante lo que ha advertido que "el odio es un negocio y están ganando mucho dinero con ello" y ha abogado por ser transparentes en cuanto a los métodos para elaborar información, en cuanto a los valores que tienen detrás las publicaciones y su propiedad.