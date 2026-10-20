La Franja de Ponent registra 78 servicios de emergencias en 2025 y 71 en lo que va de 2026

Jornada del SEM y del 061 de Aragón. - SEM

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Franja de Ponent ha registrado 78 servicios de emergencias en 2025 y 71 en lo que va de 2026, contabilizando actuaciones tanto del Sistema d'Emergències Mèdiques catalán como del 061 Salud Aragón.

Es uno de los datos presentados durante el encuentro entre el SEM y el 061 Aragón, celebrado este martes en Fraga (Huesca), con el objetivo de reforzar la coordinación en urgencias y emergencias sanitarias en la zona de la Franja

La jornada se enmarca en el convenio de colaboración entre ambas comunidades para garantizar la "mejor respuesta" a las situaciones de urgencia y emergencia sanitaria en la zona fronteriza, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado de este martes.

El programa, dirigido a profesionales, ha incluido sesiones sobre el convenio de colaboración y la activación de recursos, el análisis de casos clínicos reales atendidos en zonas limítrofes y la gestión conjunta de incidentes con múltiples afectados.

El convenio facilita que, ante una emergencia extrahospitalaria en las poblaciones de la zona de la Franja, se activen los recursos "más cercanos y accesibles" independientemente de la comunidad autónoma a la que pertenezcan.