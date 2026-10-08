Fundación La Caixa expone su colección contemporánea en Lisboa comisariada por João Maria Gusmão

Gusmão frente a 'Poezie proletarska' (1988) de Rogelio López Cuenca - EUROPA PRESS

'Pintar es fácil' reflexiona sobre la práctica creativa, la cultura 'DIY' y el arte en la sociedad de consumo

LISBOA (PORTUGAL), 8 (EUROPA PRESS)

La Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa (Portugal) acoge, hasta el 8 de febrero, la exposición 'Pintar es fácil. ¡Hágalo usted mismo!', comisariada por João Maria Gusmão, que reúne cerca de 40 obras de 31 artistas de la colección de Arte Contemporáneo de la Fundación La Caixa.

En la presentación de la muestra en Lisboa este jueves, Gusmão ha explicado que la muestra parte de una fotografía de Antoni Muntadas de 1989, en la que se ve un anuncio de una tienda de materiales de construcción con un cubo de pintura y el eslogan que da nombre a la exposición.

El título, que remite al paralelismo entre el pintor artístico y el de la construcción, plantea a su vez la relación entre la práctica creativa y la cultura del 'do-it-yourself' (DIY): en la muestra, el artista se pregunta en qué medida la cultura, la creatividad y la subjetividad no se han convertido en una "extensión de la sociedad de consumo", y hasta qué punto puede recrearse una obra, incluso mediante una 'receta'.

MÁS DE 30 ARTISTAS

'Pintar es fácil' pone en diálogo obras contemporáneas de los últimos 50 años, incluyendo a Antoni Muntadas, Giovanni Anselmo, Ángela de la Cruz, Peter Halley, Damián Ortega, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Doris Salcedo, Thomas Schütte, Michael Snow, Ana Jotta, Jorge Queiroz y Susanne Themlitz, así como una del propio Gusmão a petición de la Fundación.

Contrapone obras articuladas en base a materiales (como las 'Estanterías' (2008) de Isa Genzken y los lienzos y piedras del 'Sin título (dirección ultramar)' (1986) de Giovanni Anselmo) a pinturas como las de Gerhard Richter ('Schein', 1994), así como a proyecciones, instalaciones, esculturas y otros formatos.

Gusmão ha explicado que es fácil ver y entender las propuestas de los demás, pero que lo difícil es replicar la urgencia que ha llevado a alguien hacia determinadas prácticas artísticas: "Las obras pueden ser plagiadas, pero su razón de ser, no".

"El título de la exposición es una mentira", ha declarado, apuntando que actúa más bien como crítica a las estructuras ideológicas que subyacen a la idea de que pintar es fácil.

RECETARIO Y CATÁLOGO

En esa línea, además de las descripciones, en las cartelas de las obras pueden leerse 'recetas' ('How to do...', 'Cómo hacer un...') en las que, con tono irónico, el comisario explica al visitante cómo podría él mismo replicar una obra de cada artista.

Así, sobre 'Lavar el alma otra vez' (2022) de Jorge Queiroz, Gusmão recomienda: "Si quiere probar esta receta, tenga en cuenta el siguiente dato curioso: el humor vítreo contiene un 98% de agua. En realidad, sin darnos cuenta, ¡vemos como si estuviéramos bajo el mar! Haga que su pintura refleje esta curiosidad interesante".

"Sugiera siempre, pero no de forma diegética; persiga una figuración presimbólica: el enigma del cuadro reside en su forma inconclusa. Busque en internet 'estado hipnagógico': es ese momento en el que acaba de quedarse dormido y, en su imaginación, empieza a desfilar una sucesión de imágenes desoncertantes", indica el comisario al visitante.

El tono satírico se extiende al catálogo, que es "más bien" un libro de artista: además de recoger fotografías de la muestra a cargo de António Júlio Duarte, junto a las descripciones y las recetas de cada obra, incluye también poemas dadaístas hechos en base a dichos textos.

LA COLECCIÓN, UN "ORGANISMO VIVO"

La directora del Área de Cultura de la Fundación La Caixa, Nimfa Bisbe, ha asegurado que la colección, que comenzó a principios de década de 1980, es un "organismo vivo" que se puede ofrecer a curadoras para que planteen nuevas lecturas.

En el caso de Gusmão, ha apuntado que le dieron carta blanca para actuar sobre la colección con "inteligencia, espíritu crítico y sentido del humor".

Por su parte, el director del Centro de Arte Moderno Gulbenkian, Sergio Máh, ha destacado la cercanía de las misiones de ambas entidades, y ha destacado que el objetivo con muestras como esta es "quebrar" las convenciones sobre la experiencia de una exposición de arte contemporáneo.