Los galeristas catalanes premian a Antoni Miralda por la mejor exposición de 2018

Publicado 05/06/2019 20:45:14 CET

Àngels Ribé y Fernando Pinós, premios Honoríficos de la Nit dels GAC

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRES) -

Los galeristas catalanes han reconocido este miércoles la obra de Antoni Miralda, que ha ganado el Premio al Artista Consolidado por la Mejor Exposición en Galería en 2018, ha anunciado en rueda de prensa este miércoles la presidenta del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya y de los Premis GAC, Mònica Ramon.

Miralda ha ganado este premio por su exposición 'Miralda, tres projectes (NYC-MIA-BCN)' presentada en la Galeria Senda, mientras que el Premio al Artista Emergente para la Mejor Exposición en Galería ha sido para Pep Vidal por 'Who wants to be an impatient gardener?' en ADN Galeria.

En el resto de categorías han sido galardonados José Ángel Sanz y Marisa Cortell con el premio al Coleccionismo; la galería Joan Prats por la exposición 'Ponç-Brossa' con el Premio a Mejor Exposición Histórica, y la galería Projecte SD de Silvia Dauder para la Mejor Programación.

También, Alexandra Laudo con el Premio al Comisariado por la exposición 'Una certa foscor' en el CaixaForum; Victoria Combalia con el Premio a la Crítica, y el programa 'Territori Contemporani' de Vallès Oriental Televisió como Premio al Medio de Comunicación.

MÁS APOYO PÚBLICO

Como ya había anunciado la organización, los premios Honoríficos han recaído en la artista conceptual Àngels Ribé y el galerista Fernando Pinós.

Ribé ha agradecido la concesión del premio y su esfuerzo por la cultura: "Estaría muy bien que las instituciones públicas, Ayuntamiento, Generalitat, diputaciones lo tuvieran en cuenta y pensaran en la cultura total".

Ha dicho que no sólo la cultura popular, sino que si no se tiene en cuenta la más especializada si se pierde, y con ella se pierde algo muy importante para una sociedad; a su juicio, una cultura realmente protegida cohesiona a la sociedad y la hace más fuerte: "Creo que se ha recuperado la cultura popular. Es básico y necesario, y se ha hecho un gran trabajo en este sentido" pero ha lamentado que se olvide otro tipo de cultura más especializada, difícil, elaborada y sofisticada pero importantísima para todos.

Fernando Pinós --que abrió en Barcelona la galería Gothsland en honor al nombre original de Catalunya como "tierra de godos" y abrió el Museo del Modernismo en el Eixample-- ha destacado que ésta ha sido una "sorpresa muy agradable y que con esto se ha hecho realidad un sueño jamás soñado".

"Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de mi mujer y mis hijos. Sin unidad familiar es muy difícil llegar a ningún lugar", ha destacado Pinós, que ha avisado a quienes se suben al carro del galerismo que en este sector siempre hay dificultades, especialmente de tipo económico, y que es un barco difícil pero que con ilusión es posible poderlo conseguir.

NUEVO JURADO

La presidenta del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya y de los Premis GAC, Mònica Ramon, ha destacado la renovación del jurado, que se mantendrá también durante el próximo año, y que está presidido por Montse Frisach.

Ésta ha resaltado que el jurado es muy ecléctico, y que ha sido interesante constatar que la "actividad expositiva es amplísima", de modo que ha sido difícil decidir, algo que se ha hecho casi por unanimidad.

Ha concretado que el criterio a la hora de seleccionar a los premiados ha sido la excelencia, la búsqueda de originalidad y proyectos que hayan creado discursos "transversales e innovadores", con nombres muy consolidados y conocidos, y otros que no habían tenido el reconocimiento que merecían.

Los premios se han entregado en el curso de la XII Nit del Galerisme en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) organizados por el Gremi de Galeries d'Art de Catalunya y Associació Art Barcelona.