Garriga (Vox) prefiere una repetición electoral a facilitar un Govern liderado por Illa

Critica que el catalán tiene una "doble amenaza": el separatismo y la islamización

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, ha defendido este jueves que prefiere una repetición electoral a facilitar un Govern liderado por el candidato del PSC, Salvador Illa.

"Yo prefiero una repetición electoral e instar a los catalanes a seguir diciéndoles que tenemos la oportunidad de construir la Catalunya postseparatista, que investir a partidos separatistas", ha explicado en rueda de prensa en Efe.

Ha equiparado el PSC al independentismo y ha insistido en la idea "de que las políticas que impulsa el señor Illa son las mismas que puede impulsar" el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont.

Garriga ha reprochado a otros partidos que no sean coherentes: "Vox va a ser coherente, como lo ha sido siempre, de que no va a apoyar a un partido separatista como es el Partido Socialista y lo que puede hacer el Partido Popular después, pues evidentemente no lo sabemos".

"Lo que sí sabemos es que tiene pactado con el Partido Socialista más de nueve Ayuntamientos y con partidos separatistas como Junts en Catalunya. Vox no tiene ninguno y jamás haría eso", ha añadido.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Según Garriga, el catalán es una lengua que quieren proteger igual que el español, y ha criticado que el resto de partidos les llamen "anticatalanes" cuando no lo son.

Ha analizado que el catalán tiene una "doble amenaza": la instrumentalización y el uso como herramienta política de los separatistas y la islamización.

"Es el separatismo quien, promoviendo la inmigración ilegal, está expulsando al catalán de muchos barrios de Girona, del interior de Lleida o incluso de Barcelona", ha asegurado.

Ha explicado que Vox trabajará para que las familias puedan "escoger de manera libre la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos", y ha lamentado que el PSC no lo haya hecho cuando han gobernado.

REFLEXIÓN DE SÁNCHEZ

Preguntado por el período de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha tildado de "bochorno internacional" y ha asegurado que debería haber dimitido hace mucho tiempo.

Sobre el debate electoral de esta noche en TVE, ha dicho que aspira a que "sea un debate donde se hable de los verdaderos problemas de los catalanes y no de los problemas de los políticos".