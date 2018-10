Gay de Montellà (Fomento) defiende "consulados comerciales" catalanes pero pide cerrar los no rentables

Publicado 26/02/2015 12:10:04 CET

Insiste en que el adelanto electoral es perjudicial para la economía catalana y recuerda que Mas aún no ha convocado

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, ha defendido este jueves que la Generalitat tenga "consulados comerciales" en algunos países como forma de ayudar a los empresarios catalanes a hacer negocio en el exterior, pero también ha reclamado que se hagan cuentas de explotación para ver si son rentables.

"No le veo ningún inconveniente. Lo único que hay que hacer son cuentas de explotación y, si no salen, ser valientes y cerrarlo", ha manifestado el presidente de la patronal catalana en la sesión inaugural del ciclo 'Diàlegs d'Internacionalització Barcelona', organizado por Accenture y DHL.

Ha recordado que a principios del siglo XX ya se impulsaron los 'casals catalans' sobre todo en Latinoamérica y ha asegurado que estas delegaciones comerciales "ayudan a sumar, tienen buena implantación y dan buenas soluciones".

Ha considerado que el Govern debería establecer un plazo de unos tres años para comprobar si la delegación que se abre es rentable y útil para los empresarios catalanes y "si una no tiene sentido, ser valiente y cerrarla".

ELECCIONES ANTICIPADAS

Sobre las elecciones anticipadas en Catalunya, Gay de Montellà ha insistido en que "no es bueno para la economía catalana" y ha argumentado que los gobernantes fueron votados por los ciudadanos con un programa electoral para cuatro años.

"Si coinciden dos elecciones, es un año complicado, pero si encima son tres, verdaderamente la situación es muy compleja", ha manifestado el presidente de la patronal, que ha recordado que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, solo ha anunciado que las elecciones serán el 27 de septiembre, pero que aún no hay una convocatoria oficial.

"Por ahora, están anunciadas, no convocadas. Vamos a ver si se confirma", ha afirmado Gay de Montellà, que ha reiterado que todos los gobernantes y líderes de organizaciones deben cumplir los mandatos.

INVERSIONES EXTRANJERAS

Al ser preguntado por la caída de inversiones extranjeras en Catalunya, el líder patronal ha afirmado que no se pueden sacar conclusiones con solo unos meses, y ha señalado que habrá que valorarlo a cierre de 2015.

"Tendríamos que verlo en un ciclo de tres años, entre 2013 y 2015. Cuando acabemos este año, podremos ver", ha afirmado.

Sobre un posible impacto en las inversiones extranjeras de la situación política catalana, Gay de Montellà ha afirmado que "no hay duda de que grandes compañías puedan internamente analizar otro escenario", pero ha negado que hasta ahora, el proceso soberanista haya afectado en este sentido.

"Si dijera que no han llegado inversiones a Catalunya, me equivocaría, no ayudaría y, además, no es cierto", ha sostenido, y ha dicho que hay dos grandes empresas que están valorando implantar grandes proyectos en Catalunya.