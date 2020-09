Geis (JxCat) reprocha al Gobierno que no haga ningún gesto para "acabar con la represión"

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de JxCat en el Parlament, Gemma Geis, ha reprochado este viernes al Gobierno central que no haga ningún gesto para "acabar con la represión" contra el independentismo catalán.

"Vemos que este Gobierno, el más progresista de la historia, es incapaz de hacer el más mínimo gesto para acabar con la represión, ningún gesto valiente", ha criticado en su intervención en la segunda sesión en el Debate de Política General en el Parlament.

Geis ha sostenido que las instituciones no se desprestigian por una pancarta que pide la libertad de los presos del 1-O, como la que puede provocar la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, sino que "lo que desprestigia a las instituciones es no hacer un paso adelante en defensa de los derechos y las libertades, y el uso de las cloacas".

También ha acusado a los comuns de dar por hecha la inhabilitación de Torra: "No me extraña que el PSC, PP y Cs no defiendan las separación de poderes. Pero que ustedes den por inhabilitado al presidente de la Generalitat me parece bastante grave".

La diputada de JxCat ha defendido que el Govern está centrado en la gestión de la pandemia y, ante la petición de elecciones por parte de varios grupos de la oposición, ha preguntado si el Estado respetará los resultados, ya que cree que en las últimas elecciones no lo ha hecho porque algunos dirigentes independentistas escogidos en comicios de los últimos años han acabado inhabilitados.