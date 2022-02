El general del Ejército muestra su "apoyo, lealtad y colaboración" al nuevo inspector general

Califica a Busquier como "un magnífico oficial general" con las cualidades idóneas para el cargo

El general del Ejército, Amador Enseñat, ha mostrado su "apoyo, la lealtad y la colaboración" al nuevo inspector general del Ejército, Manuel Busquier, que este jueves ha tomado posesión del cargo.

En su discurso en el acto de toma de posesión, Eseñat ha asegurado que Busquier contará con el apoyo, la lealtad y la colaboración de sus subordinados, "de todo el Ejército de Tierra y, en especial, del Estado Mayor del Ejército y de su jefe", él.

"Te doy la enhorabuena por adelantado, con la seguridad de que el desempeño del cargo que hoy te ha sido formalmente otorgado responderá a las altísimas expectativas que los que te conocemos tenemos puestas en tu persona", ha dicho dirigiéndose a Busquier.

Le ha calificado como "un magnífico oficial general que reúne las cualidades personales y las capacidades, experiencia y prestigio profesionales idóneas para ejercer el cargo" y ha destacado su inteligencia, humildad, sencillez, serenidad, prudencia, equilibrio, naturalidad, modales y empatía.

Ha recordado su trayectoria en el Ejército, mencionando su participación en operaciones en Kosovo e Irak, y ha destacado: "Tiene el valor reconocido, no como la mayoría de nosotros a los que sólo se nos supone".

"He de reconocer que siempre me ha dejado en mal lugar. Ha sido mi alumno y me ha sustituido en varios destinos, en los que siempre ha brillado más que yo, ensombreciendo mi pretendido prestigio y mi, hasta entonces, valorado buen hacer", y ha asegurado que no duda de que estas cualidades le llevarán a cumplir bien con su cargo.