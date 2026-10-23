La Generalitat compra el cuadro de Pere Borrell 'Fugint de la crítica II'

Obra 'Fugint de la crítica II' de Pere Borrell del Caso - GOVERN

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha adquirido 'Fugint de la crítica II' (Huyendo de la crítica II), una pintura de Pere Borrell del Caso, "una de las obras emblemáticas de la pintura catalana del siglo XIX".

Ha comprado por 130.000 euros esta obra de 1876 que pasará a la Col·lecció Nacional y se prevé destinar al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), informa este viernes el Departamento en un comunicado.

Es una de las versiones originales de la composición 'Fugint de la crítica', una de las creaciones más reconocidas del artista y uno de los ejemplos más destacados del uso del trampantojo en la pintura catalana del siglo XIX.

Representa a un niño que parece salir físicamente del cuadro y apoyarse sobre el marco de la composición: Borrell del Caso crea este efecto mediante la combinación de una marco representado dentro de la pintura y el marco real de la obra, de forma que los límites entre el espacio pictórico y del espectador se difuminan.

'Fugint de la crítica II' es la segunda versión conocida de esta composición, después de la realizada en 1874, que actualmente forma parte de la colección del Banco de España.

Pere Borrell del Caso (Puigcerdà, 1835-Barcelona, 1910) es una de las figuras destacadas de la pintura catalana de la segunda mitad del siglo XIX, formado en la Escola de Belles Arts de La Llotja de Barcelona, y que desarrolló una trayectoria vinculada principalmente a la pintura realista.