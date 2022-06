La Generalitat elaborará una propuesta de candidatura catalana en solitario para los JJ.OO.

Vilagrà rechaza celebrar la Comisión Bilateral Generalitat-Estado este mes de julio

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha anunciado este jueves que encargará a la directora de la Oficina Técnica del proyecto de candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, Mònica Bosch, la elaboración de una propuesta de proyecto de candidatura de Catalunya en solitario para presentarla al Comité Olímpico Español (COE) ante el desacuerdo con el Gobierno de Aragón.

En un desayuno informativo, ha asegurado que "la Generalitat sigue adelante" con el proyecto olímpico y ha señalado que esta candidatura propia se deberá elaborar teniendo en cuenta las colaboraciones externas necesarias porque Catalunya no prevé acoger las disciplinas de salto y de deslizamiento porque no tiene las instalaciones para hacerlo.

"Con esta colaboración externa y los activos propios que tenemos en Catalunya nos vemos perfectamente capaces de hacer una candidatura competitiva, potente y con posibilidades de éxito", ha destacado.

Según ella, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha expresado su voluntad de que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 se celebren en Europa, por lo que cree que el Gobierno central no debería "dejar pasar esta oportunidad".

"¿Quién dejaría pasar esta oportunidad? ¿En serio dice el Gobierno del Estado que si no hay acuerdo con Aragón esto queda cerrado?", ha recriminado, y ha vuelto a decir que la candidatura conjunta con Aragón está en un punto de no retorno y cree que hay que plantear como alternativa la propuesta propia de Catalunya.

Vilagrà ha defendido que el Govern ha actuado desde un inicio de forma seria en la negociación técnica sobre la candidatura pero ha lamentado que el debate se ha politizado y ha acusado al Gobierno de Aragón de tener un "tono anticatalanista" en sus últimas declaraciones.

"NADIE PUEDE TENER DERECHO A VETO"

Vilagrà ha asegurado que ya ha hablado informalmente con el COE para ofrecer la posibilidad de que se presente una candidatura solo catalana y ha sostenido que el "nadie puede tener derecho a veto", después de que el Gobierno de Aragón dijera que intentaría evitar un proyecto olímpico solo de Catalunya.

Preguntada por si contempla la posibilidad de que se presente la candidatura para los JJ.OO. de 2034, ha contestado que esto no esta sobre la mesa: "No hay ningún motivo para esperarnos", ha dicho en un desayuno organizado por el Fórum Europa-Tribuna Catalunya.

COMISIÓN BILATERAL

La consellera ha insistido en que la relación con el Gobierno está congelada y sigue sin normalizarse porque hay una "crisis de confianza absoluta" a raíz del caso de espionaje a líderes independentistas con el programa Pegasus.

Así, ha rechazado que la Comisión Bilateral Generalitat-Estado se celebre el mes de julio como estaba previsto --este organismo se reúne cada seis meses, ya se reunió en agosto del año pasado y en febrero de 2022-- porque "no hay ningún traspaso importante sobre la mesa".

"No lo haremos porque no hay ningún traspaso importante sobre la mesa. No hay ningún elemento importante sobre la mesa. No queremos hacer más una Bilateral sobre la estación metereológica del Turó de l'Home", ha asegurado, y ha afeado que, a su juicio, los resultados de la Comisión Bilateral hasta ahora han sido escasos.

CERRAR PARQUES NATURALES ANTE INCENDIOS

Además, Vilagrà ha expresado su preocupación por los incendios que hay ahora mismo en Catalunya y ha advertido de que se prevé un verano "muy complejo" en este sentido.

Así, ha apuntado que el Govern contempla cerrar parques naturales si la situación de los incendios "se complica", y ha pedido prudencia a la ciudadanía.

Al acto han asistido los consellers Roger Torrent y Josep Gonzàlez Cambray, varios de los principales dirigentes de ERC, como el presidente del partido, Oriol Junqueras, la secretaria general adjunta y portavoz de la formación, Marta Vilalta, y el exconseller Raül Romeva, y la presentación de Vilagrà la ha hecho el exconseller socialista Joaquim Nadal.