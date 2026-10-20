La Generalitat garantiza su apoyo a la reconstrucción de los municipios afectados por las lluvias

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha garantizado el compromiso del Govern con su apoyo a los municipios afectados por los últimos episodios de lluvias fuertes para que puedan llevar a cabo su reconstrucción.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, Paneque ha cifrado en unas 293 actuaciones en 70 municipios de la zona litoral y prelitoral de toda Catalunya, desde les Terres de l'Ebre (Tarragona) hasta el Alt y el Baix Empordà (Girona).

Actuaciones que están lideradas, ha explicado, por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o por Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, "para recuperar la normalidad de una manera rápida y eficaz y reconstruir" los desperfectos provocados por las lluvias.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

"Estamos viendo los efectos negativos del impacto del cambio climático, estamos viendo estos fenómenos meteorológicos más severos, especialmente en la cuenca del Mediterráneo", ha subrayado, y ha pedido a la ciudadanía prudencia y seguir los avisos de Protección Civil ante la posibilidad de que haya nuevos episodios de esta tipología durante el otoño.

Paneque ha subrayado la necesidad de impulsar políticas de mitigación de los efectos del cambio climático, así como de adaptación para prepararse como sociedad ante estos fenómenos.

"De la misma manera que la autoprotección y seguir las indicaciones de Protección Civil salva vidas, aquellos que todavía mantienen posiciones negacionistas del cambio climático hacen justo lo contrario, poner vidas en peligro", ha añadido.

La consellera ha trasladado el pésame a la familia de la mujer que falleció tras ser arrastrada este sábado por una riera en Cabrera de Mar (Barcelona) durante el episodio de lluvias intensas que afectó principalmente a la costa central de Catalunya.

También ha expresado el pésame de la Generalitat catalana por "todas las víctimas mortales de los últimos aguaceros en el País Valencià".