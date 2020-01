La Generalitat identifica a 1.500 startups en Catalunya, un 38% más que hace tres años

Publicado 15/01/2020 15:10:37 CET

Aspira a llegar a las 4.000 empresas emergentes en 2030

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha identificado a 1.500 empresas emergentes en Catalunya, lo que supone un 38% más que hace tres años, y que emplean a un total de 16.900 trabajadores, lo que equivale a un crecimiento del 23% en los últimos dos años.

Lo ha explicado este miércoles la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, en una rueda de prensa junto al consejero delegado de Acció, Joan Romero, donde también ha señalado que aspiran a llegar a las 4.000 startups en 2030, con 400 Scaleups y 15 unicornios --startups que alcanzan el valor de 1.000 millones de dólares--.

También ha anunciado que prevén destinar 20 millones de euros hasta 2022 a impulsar el ecosistema de startups y que han iniciado el proceso para ampliar la cobertura de las oficinas de Acció en Estados Unidos, estableciendo presencia en Austin (Texas) este 2020.

La consellera ha explicado que tienen como objetivo consolidar Barcelona y Catalunya como el primer 'hub' de startups a nivel europeo y ha defendido su importancia a la hora de atraer talento e inversiones extranjeras.

"Hoy en día lo que nos diferencia de cara a la captación de inversiones extranjeras es este ecosistema de startups. Nos permite también posicionarnos a nivel global en esta nueva economía del conocimiento", ha subrayado.

Chacón ha insistido en que Catalunya debe entrar como actor y sujeto activo para evitar quedarse desplazado: "Hace falta más pedagogía de la necesidad de actuar ahora".

EL 77% ESTÁ EN EL AMB

Según el estudio, que recoge los datos de la plataforma digital 'Barcelona&Catalonia Startup Hub' creada por Acció, el 77% de las startups está en el área metropolitana de Barcelona: dos tercios en el Barcelonès, un 12% en el Vallès Occidental, un 7% en el Baix Llobregat y un 3% en el Maresme, mientras que el resto de comarcas están por debajo del 2%.

Romero ha destacado que el aumento de startups "representa un crecimiento muy fuerte" y posiciona a Catalunya como quinto 'hub' a nivel europeo y primero del sur de Europa, y ha puesto en valor la potencialidad tecnológica de mismo.

Ha asegurado que el ecosistema de startups catalán es una punta de lanza de la innovación porque hay startups que están trabajando en casi todas las tecnologías emergentes: "No hay tecnología punta en que no haya una startup catalana que no la esté incorporando".

El 64% de las empresas emergentes catalanas trabajan en tecnologías vinculadas a la industria 4.0, sobre todo en los campos del 'cloud computing', el 'big data', el Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (IA) y los sistemas integrados.

19% DE EXTRANJEROS

Un 19% de los trabajadores del ecosistema son extranjeros y un 15% de los fundadores también provienen de otros países, mientras que un 39% de los fundadores ya han lanzado empresas anteriormente.

Romero ha destacado la participación femenina en el sector, que tiene presencia en un 22% de los equipos fundadores: "Estamos muy por encima de otras economías, cuando la media europea es del 17%".

Una de cada cinco startups ha conseguido rondas de inversión superiores al millón de euros y una de cada cuatro factura más de un millón de euros, según el mismo estudio: "El ecosistema catalán ha atraído 2.800 millones de euros en inversión privada en los últimos cinco años".