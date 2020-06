La Generalitat recuerda que guantes y mascarillas van al contenedor gris

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha recordado a la ciudadanía que los guantes, mascarillas y toallitas deben tirarse al contenedor gris, en el marco de la segunda oleada de la campaña informativa 'Reciclamos bien. Separamos bien', iniciada este lunes para fomentar la recogida selectiva de los residuos domésticos.

La campaña ha aprovechado la epidemia del coronavirus para sensibilizar sobre el reciclaje de estos desechos, aunque se centra en mejorar y reducir el uso del contenedor gris, "donde acaban yendo a parar muchos residuos que se pueden reciclar", ha informado en un comunicado la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat.

Los anuncios recuerdan que el contenedor gris "no es el contenedor para los que no quieren reciclar" si no un elemento más de la correcta separación en origen que debe utilizarse sólo en casos muy concretos, como es el caso de los guantes y mascarillas.