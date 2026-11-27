Autobús interurbano. - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat pondrá en marcha a partir del lunes un refuerzo en la línea de bus e3 entre Alcanar y Tortosa (Tarragona).

Supone una inversión anual estimada de 275.000 euros y se enmarca en el segundo plan de choque de la Generalitat sobre el autobús interurbano para mejorar las líneas con más demanda y adaptar la oferta de transporte público a las necesidades, informa este viernes en un comunicado.

La mejora incluye 20 nuevas expediciones, por lo que la línea pasa a ofrecer 29 expediciones diarias en sentido Alcanar y 30 en sentido Tortosa en los días laborables, y los fines de semana el servicio contará con 10 expediciones diarias en sentido Alcanar y 9 en sentido Tortosa.

En lo que va de año, la línea e3 ha registrado 391.872 viajes, casi un 30% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron un total de 361.169 viajes.