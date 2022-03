Giró niega que quiera ser el candidato de Junts a la Generalitat: "Ni me lo planteo"

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, ha asegurado este martes que no se plantea ser el candidato de Junts en unas elecciones catalanas pese a que se haya especulado con esta posibilidad.

"No me veo y ahora tengo mucho trabajo que intento hacer lo mejor que puedo para servir al país y ayudar a las empresas y a la economía. Ni me lo planteo, de verdad", ha sostenido en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Según Giró, que actualmente no es militante de Junts, saldrán todo tipo de nombres, pero cree que ello "forma parte de la libertad de todos de escribir y opinar".

Sobre el proyecto de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, ha asegurado que le ha sorprendido que el presidente de Aragón, Javier Lambán, haya dicho que no firmará el acuerdo técnico oficializado el lunes por el Comité Olímpico Español (COE) y haya anunciado que presentará su propia propuesta.

"Pensaba que era un documento pactado y acordado con el Gobierno de Aragón. Es sorprendente esta declaración. Supongo que tiene alguna rentabilidad interna doméstica, sino no lo puedo entender", ha subrayado Giró, que ha confiado en que se pueda resolver.

En su opinión, los Juegos Olímpicos de Invierno serían una "muy buena oportunidad" para Catalunya, y ha asegurado que no quiere negar al Pirineo la oportunidad que conllevaron los JJ.OO de Barcelona de 1992.

Así, ha llamado a sumar esfuerzos y proyectos porque el conseller defiende que la candidatura sería positiva "para la proyección internacional" de la zona y de sus servicios.

Al preguntársele si las diferencias entre los socios del Govern afectan a su Conselleria, Giró ha dicho que no, y ha añadido que Twitter no debe ser el espacio natural del debate político.