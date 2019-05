De Gispert suprime el tuit contra Cs y PP: "Nunca he querido llamar cerdos a nadie"

Publicado 02/05/2019 12:03:44 CET

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Parlament Núria de Gispert ha eliminado este jueves de su cuenta el tuit en el que comparaba a Cs y PP con cerdos: "Nunca he querido llamar cerdos a nadie".

"He suprimido el tuit que tanto lío ha creado. Nunca he querido llamar cerdos a nadie. Y me duele que mucha gente haya querido verlo así. La composición a la que se hace referencia no es mía", ha expresado en una entrada en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

Se da la circunstancia de que el martes el Consell Executiu acordó otorgar a la expresidenta de la Cámara catalana la Creu de Sant Jordi, una de las máximas distinciones de la Generalitat.

El miércoles, publicó el tuit que este jueves ha retirado en el que se podía leer: "Para todos vosotros, para los que desean que vuelva la dignidad a nuestras instituciones".

A ese comentario había adjuntado la imagen de otro tuit en que se puede leer: "Girauta a Toledo, Arrimadas a 'Madriz', Millo a Andalucía, Dolors Montserrat a la UE" y el titular de una noticia de la Asociación Catalana de Productores Porcinos --con la imagen de un cerdo-- que reza 'Catalunya aumenta sus exportaciones'.