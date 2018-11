El Gobierno de Ada Colau niega "prejuicio" contra el proyecto del Hermitage en la Barceloneta

Publicado 13/11/2018 12:07:42 CET

La oposición pide al Gobierno municipal ser proactivo para que el museo abra en la ciudad

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de Cultura de Barcelona, Joan Subirats, ha negado este martes que exista "ningún factor de prejuicio ni de carácter ideológico" contra un museo Hermitage en el barrio de la Barceloneta, aunque ha asegurado que el Ayuntamiento no dispone del proyecto.

"Tenemos la información que ha publicado la prensa. Y por lo que vemos, el proyecto que nos enseñaron no es el que se ha publicado. Se ha cambiado la distribución de los espacios, y sólo el 25% se destinaría a exposición", ha dicho en una comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes.

Ha afirmado que ha mantenido una "actitud proactiva" frente al proyecto, aunque ha insistido en que, tras ver las noticias publicadas, se puso en contacto con la directora del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa, para pedirle que le hiciera llegar el proyecto cuando dispusiera de él.

EMPLEO Y RIQUEZA

Desde el PDeCAT, Mercè Homs ha pedido al Gobierno de Colau ser proactivo: "Es un poco cansino. Tantos años de sí o no. Cerremos la carpeta o abrámosla bien abierta".

Marilén Barceló (Cs) ha dicho que Colau debe dedicarse a presentar una cuentas municipales en vez de hacer de auditora y futuróloga cuestionando la viabilidad del proyecto económico del museo.

La concejal del PSC Carmen Andrés ha pedido al Gobierno municipal que haga todo lo posible para facilitar el proyecto: "Han puesto más trabas que facilidades".

La republicana Montserrat Benedí ha señalado que problemas que presentaba la propuesta se han ido abordando y que se deben cerrar otros, como la movilidad --con opciones como habilitar buses marítimos para llegar al museo--, porque el espacio propiciaría la conversión de la Barceloneta en una destinación de turismo cultural.

Alberto Villagrasa (PP), que ha pedido la comparecencia del Gobierno municipal, ha defendido que el museo contribuiría a cambiar el perfil del turista de la Barceloneta y a generar empleo y riqueza: "No estamos para rechazar el museo. Si queremos un turista cultural de calidad y familiar, tenemos que aumentar la oferta cultural".

El concejal no adscrito Gerard Ardanuy ha pedido más implicación del Gobierno municipal, y el también no adscrito Joan Josep Puigcorbé ha acusado al ejecutivo de actuar desde la pasividad, mientras que la CUP no ha intervenido al no estar en la comisión durante el debate.